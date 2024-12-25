لست مضطرا لسماع الرسائل الصوتية.. ميزة من واتساب ينتظرها الملايين

ومن المقرر أن تتيح الشركة الخاصية الجديدة للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم بلغات محددة خلال الأسابيع المقبلة.
وللوصول إلى الخاصية الجديدة في واتساب، يحتاج المستخدم إلى الدخول إلى إعدادات التطبيق واختيار قسم "محادثات"، ثم النقر على خيار "تحويل الرسالة الصوتية إلى نص" ثم تفعيل الخاصية. ويمكن للمستخدم من هذا الجزء اختيار لغة الكتابة المطلوبة، وفقًا لما ذكرته الأسوشيتد برس.
وبمجرد تفعيل الخاصية، يمكن للمستخدم تحويل الرسالة الصوتية إلى نص من خلال النقر المستمر عليها ثم اختيار خيار "تحويل إلى نص".
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