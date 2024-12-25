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لست مضطرا لسماع الرسائل الصوتية.. ميزة من واتساب ينتظرها الملايين

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 25-12-2024 10:11 ص

الوكيل الإخباري-   هل أتتك يومًا رسالة صوتية على واتساب ولم تستطع فتحها بسبب وجودك في مكان صاخب أو تحرجًا من احتمال أن يستمع آخرون لها معك؟ حسنًا، يبدو أن هذا صار من الماضي، فقد أطلقت شركة "واتساب" خاصية تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة وهو ما ينتظره الملايين من مستخدمي واتساب حول العالم .

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ومن المقرر أن تتيح الشركة الخاصية الجديدة للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم بلغات محددة خلال الأسابيع المقبلة.


وللوصول إلى الخاصية الجديدة في واتساب، يحتاج المستخدم إلى الدخول إلى إعدادات التطبيق واختيار قسم "محادثات"، ثم النقر على خيار "تحويل الرسالة الصوتية إلى نص" ثم تفعيل الخاصية. ويمكن للمستخدم من هذا الجزء اختيار لغة الكتابة المطلوبة، وفقًا لما ذكرته الأسوشيتد برس.


وبمجرد تفعيل الخاصية، يمكن للمستخدم تحويل الرسالة الصوتية إلى نص من خلال النقر المستمر عليها ثم اختيار خيار "تحويل إلى نص".

 

مصراوي

 
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