لصناع المحتوى .. تيك توك تطلق ميزة جديدة

الوكيل الإخباري-كشفت تقارير أن تطبيق الفيديو الصيني تيك توك TikTok يعتزم إطلاق خدمة التسوق المباشر في عدد من الأسواق العالمية، حيث يبحث عن شركاء لإطلاق الخدمة، التي من المقرر أن تعد نقلة كبيرة بالنسبة لمنشئي المحتوى وأصحاب العلامات التجارية.



وبحسب تقرير من صحيفة Financial Times فإن تيك توك عقد مؤخرا محادثات مع شركة TalkShopLive في الولايات المتحدة لتوفير البنية التحتية لميزات التسوق المباشر على التطبيق، حيث يعتزم التطبيق لإطلاقها في الولايات المتحدة وألمانيا وعدد من الدول.



وستسمح خدمة التسوق المباشر للمبدعين والعلامات التجارية ببيع البضائع من خلال مقاطع الفيديو على المنصة، حيث ستحصل TalkShopLive على إيرادات بنسبة 10٪ من منشئي المحتوى أو أصحاب العلامات التجارية لتقديم خدماتها ، ومن المرجح أن تغطي تيك توك هذه التكلفة للمرحلة الأولية من المشروع.



ومنذ العام الماضي، يختبر تيك توك خدمة التسوق المباشر في المملكة المتحدة، وهو أول سوق له خارج آسيا، ومع ذلك ، أشار تقرير فاينانشيال تايمز في يوليو إلى أن المشروع فشل في تلبية توقعات الشركة وأنها تعيد النظر في التوسع في التسوق المباشر في دول أخرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا.





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صدى البلد

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