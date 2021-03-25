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الخميس، 25-03-2021 12:22 م

لعبة ببجي تتجاوز المليار تحميل منذ 2018

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الوكيل الاخباري - قالت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "تنسنت"، اليوم الخميس، إن تنزيل لعبتها "ببجي" على الهواتف المحمولة تجاوز المليار عملية خارج الصين، مما يجعلها واحدة من أكثر الألعاب نجاحا على مستوى العالم.

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و"ببجي موبايل" هي نسخة الهواتف المحمولة من لعبة "بلير آن نونز باتلجراوندز"، التي تقاتل فيها مجموعة من اللاعبين بعضهم بعضا حتى يبقى مقاتل واحد على قيد الحياة، وتحظى بشعبية كبيرة منذ إطلاق ما يسمى بنمط ألعاب المعركة الملكية قبل ثلاث سنوات.


وتضع أحدث بيانات تنزيل اللعبة بعد "سبواي سيرفرز" لشركة "كيلو جيمز" و"كاندي كراش ساجا" من إنتاج "كينغ ديجيتال إنترتينمنت"، وكلاهما من الألعاب التي يسهل لعبها نسبيا وتجذب جمهورا عريضا، وفقا لشركة "سينسور تاور" لتحليلات البيانات، بحسب ما نقلت "رويترز".


ويبلغ حجم التحديث الجديد للعبة "ببجي موبايل" نحو 1.8 غيغابايت لأجهزة أندرويد، و2.17 غيغابايت لهواتف آيفون.

 

سبوتنيك

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