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الخميس، 21-07-2022 03:04 م

لعبة روبوت جديدة على غوغل ميت

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الوكيل الإخباري - إذا كنت تستخدم مستعرض غوغل كروم، فمن المحتمل أن تكون على دراية بلعبة الديناصورات، وهي لعبة يمكنك ممارستها عندما لا تكون متصلاً بالإنترنت. وأصدرت غوغل مؤخراً لعبة روبوت جديدة مشابهة على غوغل ميت.

وفي المرة التالية التي تصل فيها مبكراً إلى مكالمة غوغل ميت، قد تلاحظ وجود روبوت صغير يعمل عبر الجزء السفلي من الشاشة. هذا إعلان عن لعبة الروبوت الجديدة في غوغل ميت والتي تم تصميمها للترفيه عن الأشخاص الذين يصلون مبكراً للمحادثة ويمكنهم ممارستها أثناء انتظار انضمام أي شخص آخر.

وتماماً مثل لعبة الديناصورات، فإن لعبة الروبوت هي لعبة جري لا نهاية لها، حيث تقفز لتفادي العقبات وتحصل على درجة عالية.

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انقر بالماوس أو اضغط على مفتاح السهم لأعلى على لوحة المفاتيح للقفز. وكلما ضغطت على الزر لفترة أطول، كلما قفزت أعلى.
وستكسب المزيد من النقاط كلما طالت المدة دون أن تصطدم بأي عقبة. ولكن كلما تقدمت أكثر، كلما ركضت شخصيتك بشكل أسرع، مما يعني أنه سيتعين عليك التفكير بسرعة للبقاء على قيد الحياة.

وعلى الرغم من أنه تمت الإشارة إليها برسالة "تشغيل أثناء الانتظار"، إلا أنه لا يوجد في الواقع أي حد زمني للعبة. ويمكنك فتحها في أي وقت أثناء الاجتماع والبدء في اللعب. فقط كن حذراً حتى لا تشتت انتباهك كثيراً وتفوتك أي معلومات مهمة.

 

كيف تلعب لعبة الروبوت في غوغل ميت؟
اللعبة متاحة فقط في إصدار المتصفح من غوغل ميت، وليس في أي من تطبيقات الأجهزة المحمولة. وإذا كان حساب غوغل الخاص بك يديره طرف ثالث، مثل مدرستك أو عملك، فقد لا تظهر.
1- افتح مكالمة غوغل ميت وانقر على رمز الأنشطة في أسفل اليسار. يبدو وكأنه هرم مكون من مثلث ومربع ودائرة.
2- انقر فوق خيار لعبة الروبوت لبدء اللعب.

 

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