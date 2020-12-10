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الخميس، 10-12-2020 01:18 م

لعبة سايبر بانك 2077 تضيف تحذيرا لفئة معينة من روادها

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الوكيل الاخباري - يستقبل عشاق ألعاب الفيديو بشغف طرح لعبة "Cyberpunk 2077"، اليوم الخميس الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، التي تعد أكثر المنتظرة لعام 2020.

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وقالت شركة "سي دي بروجيكت ريد" إنها ستضيف تحذيرا منفصلا إلى لعبة "Cyberpunk 2077"، والذي يفيد بأن اللعبة قد تزيد من خطر نوبات الصرع لدى اللاعبين الذين يعانون من هذا المرض.


وتفيد معلومات المختصين بأن بعض المشاهد في اللعبة قد تكون سببا بنوبات الصرع. وفي الوقت الحالي، يعمل متخصصو الشركة على عمل وضع خاص يمكن أن يساهم في حل هذه المشكلة.


ولوحظ أن الخطر الرئيسي للاعبين المعرضين للإصابة بالصرع يتمثل في المهمات في الفضاء الافتراضي والتي تسمى "brayndans".

 

وتدور أحداث لعبة "Cyberpunk 2077" في أجواء مستقبلية داخل مدينة "نايت" المفتوحة للعالم الفاسد الذي تحكمه الشركات، ويقوم اللاعب فيها باستخدام أسلحة متعددة ومتطورة، كما يتاح لللاعبين نهايات متعددة في إمكانهم أن يفتحوا قفلها.


ومن مفاجآت اللعبة مشاركة الممثل الأمريكي، كيانو ريفز، في أحداث اللعبة بشخصية تدعى "جوني سيلفر هيد"، والتي يمكن لـ اللاعبين التحكم بها في نقاط معينة من مغامرة الفيديو المثيرة.

 

وستتوافر لعبة "Cyberpunk 2077" في 10 ديسمبر/كانون الأول، لأجهزة الكمبيوتر الشخصية، وأجهزة "بلاس ستيشن 4" ومنصة "غوغل ستاديا"، وجهاز "إكس بوكس وان"، إضافة إلى أجهزة "بلاي ستيشن 5" و"إكس بوكس سيريز".

 

سبوتنيك

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