لعبة Call of Duty تحقق إيرادات ضخمة

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حققت اللعبة الشهيرة Call of Duty نجاحا كبيرا حيث بلغت مبيعاتها 27 مليار دولار أمريكي ، وذلك مع ازدياد ملحوظ في عدد المستخدمين النشطين. اضافة اعلان
وقد قال الرئيس التنفيذي للشركة دانيال أليجري، إن الإيرادات التي حققتها اللعبة يجعلها واحدة من أنجح ألعاب الفيديو على الإطلاق وأكثر لعبا.
وازدادت مبيعات لعبة Call of Duty بأكثر من 40٪ على أساس سنوي في عام 2020 ، مع استمرار تحميل اللعبة رقميا ، مما ساعد على إيرادات كبيرة، حيث وصلت اللعبة إلى أكثر من 250 لاعب نشط العام الماضي 2020 .
المصدر : صدى البلد