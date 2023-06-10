لعرض الأخبار.. غوغل تترقب طرح منتج جديد

الوكيل الإخباري - أعلنت غوغل أن منتجا طال انتظاره يدفع لناشري الأخبار لإبراز محتواهم سيطلق في الولايات المتحدة هذا الصيف، موضحة أن ذلك يأتي في إطار جهودها لدعم وسائل الإعلام.

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ووفقا لما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يأتي الظهور القادم للمنتج، المسمى "Google News Showcase"، في الوقت الذي أقرت فيه دول مختلفة حول العالم أو تفكر في تشريعات لمساعدة الناشرين في الحصول على مدفوعات من شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك غوغل وفيسبوك بزيادة بنسبة 0.37 في المئة لإبراز محتواها.

وكان قد جرى الإعلان ذلك المنتج من غوغل، في عام 2020، وتم تقديمه منذ ذلك الحين في أكثر من 20 دولة، ولكن لم يظهر بعد في الولايات المتحدة وسط جهود متعثرة للتفاوض مع بعض الناشرين.



وتقوم شركة غوغل بالدفع للشركاء المشاركين لتزويد القراء بوصول محدود إلى المحتوى المحمي بنظام الاشتراك لمستخدمي News Showcase.



وتسمح هذه الخدمة للناشرين باختيار قصصهم وتقديمها، على خدمة "Google News " في أجهزة أندرويد والأجهزة المحمولة التابعة لشركة أبل.



وكانت غوغل قد واجهت انتقادات في السنوات الأخيرة من المديرين التنفيذيين في المؤسسات الإخبارية الكبرى في الولايات المتحدة لاستخدامها محتوى الأخبار في منتجاتها دون الدفع للناشرين الذين يقدمونها، بيد أنه من المتوقع أن تدفع بحسب النظام الجديد أموالا لأكثر من 150 منفذا إخباريا داخل أميركا.

لبنان 24

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