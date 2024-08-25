 
الأحد 2024-08-25 01:02 م
 

 

لعشاق انستغرام ..ميزة جديدة طال انتظارها

انستغرام
انستغرام
الأحد، 25-08-2024 10:51 ص

الوكيل الإخباري-   أضافت منصة التواصل الاجتماعي «إنستغرام» خاصية جديدة تسمح للمستخدم بإضافة قطعة موسيقية أو أغنيته المفضلة إلى ملفه الشخصي.

اضافة اعلان


وجاءت إضافة هذه الخاصية بالتعاون مع المغنية سابرينا كاربنتر التي أصدرت مقطعاً دعائياً من أغنيتها «تيست» عبر ملفها الشخصي على منصة «إنستغرام» قبل طرح ألبومها الغنائي الأخير.


وذكر موقع «تك كرانش»، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن المستخدم يستطيع إضافة الأغنية إلى ملفه الشخصي بالنقر على زر «تعديل الملف الشخصي» والبحث عن اسم الأغنية التي يريدها في مكتبة «إنستغرام» الموسيقية.


كما يحدث عند اختيار الأغنية لإضافتها إلى «إنستغرام ريلز» أو «إنستغرام ستوريز»، يمكنه اختيار مقطع مدته 30 ثانية لإضافته من خلال تحريك المؤشر نحو اليسار أو اليمين.


وعلى عكس الحالة في منصة التواصل الاجتماعي السابقة «ماي سبيس» التي كانت توفر هذه الخاصية، فإن الأغنية الموجودة على الملف الشخصي للمستخدم في «إنستغرام» لا تعمل بشكل آلي عندما يفتح أي شخص الملف، وإنما يجب عليه النقر على زر التشغيل أولاً.


ويمكن للمستخدم حذف الأغنية أو تغييرها في أي وقت من خلال استخدام زر «تعديل الملف الشخصي».


يُذكر أن «إنستغرام» بدأت اختبار خاصية إضافة الموسيقى إلى الملفات الشخصية عام 2022.
وتستهدف الخاصية الجديدة تحسين ملفات المستخدمين بالسماح لهم بالتعبير عن أذواقهم الموسيقية وتعزيز تعبيرهم الإبداعي على ملفهم الشخصي.


وتأتي الخاصية الجديدة في وقت يتزايد فيه شعور المستخدمين بالحنين إلى أيام شبكات التواصل الاجتماعي السابقة مثل «ماي سبيس».


وظهرت تطبيقات جديدة تعتبر بديلاً عصريًا لـ«ماي سبيس»، مثل «نو بليس» الذي يعتمد على الكتابة في التواصل، في حين يركز الجيل زد على خصائص مثل جعل ملفاتهم الشخصية أكثر متعة وذات ألوان زاهية.

البيان

gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

خاص بالوكيل التربية: الانتهاء من تسليم الكتب المدرسية نهاية الأسبوع الحالي

محمد منير

فن ومشاهير فيديو - الظهور الأول لمحمد منير من رحلة علاجه

ارشيفية

عربي ودولي الحوثيون: الرد اليمني آت حتما

مسيرة تنفجر في موقع إسرائيلي

عربي ودولي شاهد.. انفجار مسيّرة بأحد المواقع الإسرائيلية

تعبيرية

تكنولوجيا قراصنة الإنترنت يبتكرون طريقة جديدة لسرقة الحسابات البنكية

فيصل الفايز قدم أحر التعازي

شؤون برلمانية رئيس مجلس الأعيان ينعى النائب زكية الشمايلة

تعبيرية

عربي ودولي مصرع 13 شخصا وفقدان 14 بحادث غرق في دولة عربية

خضار

أخبار محلية أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم



 


الأكثر مشاهدة