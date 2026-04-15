الأربعاء 2026-04-15 12:49 م

لكسر حاجز اللغة.. "غوغل" تطلق الترجمة الفورية في "Meet" على الهواتف المحمولة

تعبيرية
 
الأربعاء، 15-04-2026 11:21 ص
الوكيل الإخباري-   تواصل شركة "غوغل" تطوير أدواتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في إطار مساعيها لتعزيز سهولة التواصل بين المستخدمين حول العالم.


وأعلنت الشركة عن توسيع ميزة الترجمة الفورية داخل تطبيق "Google Meet" لتشمل الهواتف المحمولة.

توسّع لافت

بعد أن كانت هذه الميزة مقتصرة على أجهزة الكمبيوتر، أوضحت “غوغل” أنها ستبدأ طرحها تدريجيًا على أنظمة أندرويد وiOS خلال الأشهر المقبلة.

ويُعد هذا التوسّع خطوة مهمة، خصوصًا مع الاعتماد المتزايد على الهواتف الذكية في الاجتماعات اليومية والعمل عن بُعد.

آلية العمل

تعتمد التقنية على ترجمة الكلام بشكل شبه فوري أثناء الاجتماعات، ما يتيح للمشاركين التحدث بلغاتهم الأصلية، بينما يتلقى الآخرون الترجمة بلغتهم الخاصة.

ولا تقتصر الخدمة على النصوص المترجمة، بل تشمل أيضًا صوتًا اصطناعيًا يحاكي نبرة المتحدث وإيقاع كلامه، ما يمنح تجربة أكثر طبيعية مقارنة بالترجمة النصية التقليدية.

اللغات المدعومة

عند الإطلاق، تدعم الميزة الترجمة بين اللغة الإنجليزية وعدد من اللغات الأوروبية، من بينها
 
 


عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

فلسطين عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

أخبار محلية السعودية توافق على مذكرة تفاهم مع الأردن لدعم التعاون الاقتصادي

. هذه حقيقة زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز في باريس

فن ومشاهير هذه حقيقة زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز في باريس

إصابة 400 عسكري أمريكي منذ بدء العمليات ضد إيران

عربي ودولي إصابة 400 عسكري أمريكي منذ بدء العمليات ضد إيران

واشنطن: تحجيم ورقة هرمز بانتشار عسكري

عربي ودولي واشنطن: تحجيم ورقة هرمز بانتشار عسكري

تعرفوا إلى الفوائد الصحية للتوت الأسود!

طب وصحة تعرفوا إلى الفوائد الصحية للتوت الأسود!

أخبار محلية رئيس الوزراء يعمم برفع العلم الأردني على المؤسسات الرسمية

أخبار محلية حسّان ومنصور بن زايد يشهدان توقيع اتفاقيات تنفيذ مشروع سكة حديد ميناء العقبة



 






