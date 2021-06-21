للاستفادة من مميزات ماك Monterey في متصفح سفاري الجديد .. اتبع هذه الخطوات

الوكيل الإخباري - يمكنك الوصول إلى ميزات نظام Monterey قبل صدوره بشكل رسمي والاستفادة منها اليوم عبر استخدام نسخة التجريبية من متصفح سفاري.

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وقد بدأت آبل بتقديم النسخة التجريبية من متصفح سفاري في عام 2016، وتأتي النسخة رقم 126 بجميع المميزات التي يفترض أن تصدر في التحديث الجديد.

وتقدم النسخة الجديدة من متصفح سفاري المميزات التالية:

1- شريط الصفحات الجديدة: يمتلك المتصفح شريط عرض صفحات جديدة، ويسمح لك بتجربة طريقة العرض الجديدة واختبار موقعك معها.

2- خاصية Live Text الجديدة: يمكنك عبر هذه الخاصية تحويل الصور إلى نص واستخراجه منها.

3- الاستفادة من تجربة الإضافات الجديدة من المتصفح مثل حظر الإعلانات بأكثر من 150 برتوكول جديد.

4- خاصية الملاحظات السريعة وإضافتها بشكل سريع عبر المتصفح دون الحاجة لفتح تطبيق مختلف

5- محرك WebGL 2 الجديد: حيث تستخدم آبل هذا المحرك الجديد لعرض الصفحات وهو أحد أهم مميزات متصفح سفاري.

6- المزيد من التقنيات الجديد لتصفح الإنترنت ودعم التقنيات الجديدة بشكل أفضل.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

