للحد من الإرسال غير المقصود.. "غوغل ماسجز" يضيف ميزة جديدة

وبموجب التحديث الجديد، لن يتم إرسال الرد الذكي مباشرة عند الضغط عليه، بل سيُدرج النص المقترح داخل مربع الكتابة كمسودة قابلة للتعديل، ما يمنح المستخدم فرصة لمراجعة الرسالة أو تعديلها قبل إرسالها.
وتتيح غوغل للمستخدمين الاختيار بين وضعين للردود الذكية: Tap to Draft لإنشاء مسودة قبل الإرسال، وTap to Send لإرسال الرد مباشرة إلى المحادثة.
ورغم توفر الميزة الجديدة، لا يزال خيار الإرسال المباشر هو الإعداد الافتراضي، ما يتطلب من المستخدمين تفعيل خيار إنشاء المسودة يدوياً عبر إعدادات التطبيق.
وتُعد هذه الإضافة من التحسينات التي تمنح المستخدمين تحكماً أكبر في الرسائل وتحد من الأخطاء الناتجة عن الضغط غير المقصود على الردود المقترحة، فيما بدأت غوغل طرحها تدريجياً ضمن أحدث الإصدارات المستقرة من التطبيق على أجهزة أندرويد.
-
أخبار متعلقة
-
غوغل تكشف حقيقة ميزات الذكاء الاصطناعي في "كروم"
-
ميزة جديدة من "واتسآب".. تعرفوا إليها
-
بدلة القمر في 2028 بتقنيات متقدمة - صور
-
أنظمة تشغيل نادرة في متحف رقمي ضخم
-
آبل تقترب من إطلاق أول آيفون قابل للطي
-
تحول كبير في مستقبل «تشات جي بي تي»
-
ميزة واتساب الجديدة تشعل الجدل بين المستخدمين!
-
ميزة جديدة من واتساب طال انتظارها