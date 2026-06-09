للحد من الإرسال غير المقصود.. "غوغل ماسجز" يضيف ميزة جديدة

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الوكيل الإخباري- أطلقت شركة غوغل تحديثاً جديداً لتطبيق Google Messages على نظام أندرويد، يتضمن ميزة جديدة باسم "النقر لإنشاء مسودة" (Tap to Draft)، بهدف تقليل حالات إرسال الرسائل بالخطأ عبر ميزة الردود الذكية. اضافة اعلان





وبموجب التحديث الجديد، لن يتم إرسال الرد الذكي مباشرة عند الضغط عليه، بل سيُدرج النص المقترح داخل مربع الكتابة كمسودة قابلة للتعديل، ما يمنح المستخدم فرصة لمراجعة الرسالة أو تعديلها قبل إرسالها.



وتتيح غوغل للمستخدمين الاختيار بين وضعين للردود الذكية: Tap to Draft لإنشاء مسودة قبل الإرسال، وTap to Send لإرسال الرد مباشرة إلى المحادثة.



ورغم توفر الميزة الجديدة، لا يزال خيار الإرسال المباشر هو الإعداد الافتراضي، ما يتطلب من المستخدمين تفعيل خيار إنشاء المسودة يدوياً عبر إعدادات التطبيق.



وتُعد هذه الإضافة من التحسينات التي تمنح المستخدمين تحكماً أكبر في الرسائل وتحد من الأخطاء الناتجة عن الضغط غير المقصود على الردود المقترحة، فيما بدأت غوغل طرحها تدريجياً ضمن أحدث الإصدارات المستقرة من التطبيق على أجهزة أندرويد.





