للسيارات الكهربائية.. بطارية جديدة تُشحن "خلال دقائق"

وتشير هذه الأرقام، في حال تحققها عمليًا، إلى إمكانية تخطي إحدى أبرز نقاط ضعف السيارات الكهربائية مقارنةً بالسيارات التقليدية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، وهي مدة الشحن. ووفقًا للشركة، فإنه يمكن للبطارية الجديدة الشحن من 20% إلى 97% خلال أقل من 12 دقيقة في الطقس الشديد البرودة عند درجة حرارة تصل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر.
وتحمل البطارية الجديدة اسم Blade Battery 2.0، ومن المقرر أن تظهر لأول مرة في سيارتها الفاخرة Yangwang U7.
