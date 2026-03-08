الأحد 2026-03-08 11:58 ص

للسيارات الكهربائية.. بطارية جديدة تُشحن "خلال دقائق"

تعبيرية
 
الأحد، 08-03-2026 11:17 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت شركة "BYD" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية عن حزمة بطاريات جديدة تقول إنها قادرة على شحن السيارة من 10% إلى 70% خلال خمس دقائق فقط، في حين يستغرق شحنها كاملةً أقل من 10 دقائق في الظروف القياسية.

وتشير هذه الأرقام، في حال تحققها عمليًا، إلى إمكانية تخطي إحدى أبرز نقاط ضعف السيارات الكهربائية مقارنةً بالسيارات التقليدية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، وهي مدة الشحن. ووفقًا للشركة، فإنه يمكن للبطارية الجديدة الشحن من 20% إلى 97% خلال أقل من 12 دقيقة في الطقس الشديد البرودة عند درجة حرارة تصل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر.


وتحمل البطارية الجديدة اسم Blade Battery 2.0، ومن المقرر أن تظهر لأول مرة في سيارتها الفاخرة Yangwang U7.

 
 


