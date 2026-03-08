للسيارات الكهربائية.. بطارية جديدة تُشحن "خلال دقائق"

الوكيل الإخباري- كشفت شركة "BYD" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية عن حزمة بطاريات جديدة تقول إنها قادرة على شحن السيارة من 10% إلى 70% خلال خمس دقائق فقط، في حين يستغرق شحنها كاملةً أقل من 10 دقائق في الظروف القياسية.

اضافة اعلان