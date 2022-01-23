لليوم الثالث على التوالي.. لا إنترنت باليمن بسبب الحوثيين

الوكيل الإخباري - أحدث انقطاع الإنترنت في اليمن لليوم الثالث على التوالي شللاً في المعاملات التجارية والمالية، من بينها التحويلات المالية من الخارج، واضطرابات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق.



وقالت مصادر إن ميليشيا الحوثي قطعت الإنترنت بشكل كامل بنسبة 100% عن جميع أنحاء البلاد منذ ليلة الخميس-الجمعة 21 يناير، وتعمّدت عدم تزويد مبنى "سنترال" البوابة الدولية للإنترنت في الحديدة بمولد كهربائي، بعدما تضرر المولد السابق جراء غارة جوية استهدفت مخزن سلاح للميليشيا في محافظة الحديدة، غرب اليمن.

اضافة اعلان

المصدر: العربية