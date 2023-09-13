لماذا أثارت آبل الضجة حول منفذ USB-C مع آيفون 15؟

الوكيل الإخباري- أحالت شركة آبل منفذ "Lightning" إلى التقاعد، بعد 11 عاماً على طرحه واستبداله بنفس المنفذ USB-C، الذي يمكن العثور عليه في معظم هواتف أندرويد وأجهزة الكمبيوتر، وحتى أجهزة آي باد وماك بوك من شركة آبل نفسها.



وقضت شركة آبل ما يقارب الساعة أمس لشرح ميزات هاتف آيفون 15 الجديدة ومعالجه الأفضل وعدسات الكاميرا الأجمل ووزنه الأخف، لكن منفذ USB-C أمر كبير بالنسبة للشركة، وقد تكون خطوة تبني هذا المنفذ مؤثرة على آبل في السنوات المقبلة. حيث سيتراجع عدد الكابلات والمنافذ بين المكتب والسيارة والمنزل، أما بالنسبة لهواتف آبل السابقة، فهناك طبعاً قطعة صغيرة "plugin" طرحتها الشركة بكلفة 29 دولار، لتحويل Lightning إلى USB-C.



ما هو منفذ USB-C على أي حال؟

هناك 4 طرازات جديدة لهاتف آيفون 15: العادي، الـ"بلس"، الـ"برو"، والـ"برو ماسك"، وجميعها باتت تملك منافذ USB-C.

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إنه نفس المنفذ الذي يمكن العثور عليه في معظم الأجهزة الجديدة، ما يعني أنه يمكن استخدام نفس الكابل لشحن هذه الأشياء.



أهمية استخدام هذا النوع من المنافذ يعني أن جميع هواتف آيفون الجديدة باتت الآن قادرة على الحصول على الشحن السريع. وحتى مع أجهزة آيفون 15 برو ونسخة آيفون 15 برو ماكس، سوف يحصل المستخدمون على سرعات نقل بيانات أسرع باستخدام الكابل الصحيح. وهذا يعني نقل الصور أو الفيديوات ذات الدقة العالية من الهاتف إلى الكمبيوتر، بمعدل يصل إلى 20 مرة أسرع من منافذ USB القديمة.



هل تذهب منتجات Apple إلى هذا الاتجاه؟

عمدت آبل بالفعل إلى تحويل أجهزة آي باد وأجهزة كومبيوتر ماك إلى منافذ USB-C، وأمس أعلنت الشركة أن سماعات آيربود برو من الجيل الثاني ستكون متاحة بمنفذ USB-C.



واحدة من الحيل التي لفتت انتباه رواد الانترنت أمس خلال مؤتمر آبل، أنه بات يمكن توصيل سماعات آيربود أو ساعة آبل ووتش مباشرة عن طريق منفذ USB-C على هاتف آيفون15 لشحنها.



هل ستضيف آبل هذا الكابل في صندوق الهاتف؟

نعم، عند شراء هاتف آيفون15 أو آيفون 15 برو، سوف يكون داخل العلبة كابل USB-C إلى USB-C جديد، ولكنه لن يكون كابلاً عادياً، سيكون عبارة عن نسيج أبيض اللون وذي جودة عالية.



لماذا اتخذت آبل هذا القرار؟

لم تكن شركة آبل راغبة في إزالة منفذها الخاص Lightning، ولكن الاتحاد الأوروبي اعتمد تشريعاً ينص على أنه بحلول نهاية عام 2024، يجب أن تكون الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة التي تباع في الاتحاد الأوروبي مجهزة بمنفذ USB Type-C.



حتى أن السعودية أصدرت قراراً في أغسطس (آب) من العام الحالي، إلزام الشركات والموردين بتوحيد أنواع منافذ الشحن من عام 2025، لتكون من نوع "USB Type-C".



وقالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، إن القرار سيسهم في خفض كمية الاستهلاك المحلي للشواحن وكابلات الشحن الخاصة بالهواتف المتنقلة والأجهزة الإلكترونية، بما يفوق 2.2 مليون وحدة سنوياً، وتوفير الإنفاق من المستهلكين في المملكة لما يزيد على 170 مليون ريال سنوياً.



ونقل موقع "سي إن إن" عن آبل أن مستخدمي آيفون سيكون بإمكانهم إعادة تدوير شواحن Lightning القديمة، عبر برنامج إعادة التدوير داخل المتاجر الخاصة بها.



ما هي مرحلة ما بعد منافذ USB-C؟

حتى الآن تشير أغلب التوقعات إلى أن مرحلة ما بعد هذه المنافذ الموحدة ستكون اختفاء المنافذ بالكامل. وكان ذلك بادياً من خلال مؤتمر آبل، أمس، بتسليط الضوء على تقنية "MagSafe" للشحن اللاسلكي، والأمر مشابه مع كبرى شركات إنتاج الهواتف، مثل غوغل بيكسل وسامسونغ غالاكسي.

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