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الخميس، 17-03-2022 09:59 ص

لماذا أغلقت غوغل YouTube Vanced ؟

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الوكيل الإخباري-تم إيقاف تطبيق Vanced YouTube الشهير، بعد تهديد قانوني من شركة غوغل. وكشف منشئو Vanced YouTube أنه يتم إغلاق المشروع في الأيام المقبلة مع تعيين روابط التنزيل التي تتم إزالتها.

ويستمر التطبيق في العمل بالنسبة لأي شخص قام بتثبيته حاليًا عبر أندرويد، دون أي تحديثات مستقبلية. ولكن من المحتمل أن يتوقف عن العمل في وقت ما قريبًا. ويقول مالكو Vanced YouTube إنهم اضطروا إلى إيقاف المشروع لأسباب قانونية.

وأرسلت غوغل مؤخرًا إلى مالكي Vanced YouTube خطاب توقف، مما أجبر المطورين على التوقف عن توزيع التطبيق وتطويره.

وقال مسؤول من فريق Vanced YouTube في رسالة: طلب منا إزالة جميع الإشارات إلى يوتيوب وتغيير الشعار وإزالة جميع الروابط المتعلقة بمنتجات يوتيوب.

ويعد YouTube Vanced بمثابة إصدار معدل من تطبيق يوتيوب الأصلي تابع لجهة خارجية لنظام أندرويد. ويسمح لمستخدمي يوتيوب بحظر جميع إعلانات الفيديو عبر المنصة دون الحاجة إلى اشتراك Premium.

كما أضاف ميزات مثل التشغيل في الخلفية وغير ذلك الكثير دون فرض رسوم على المستخدمين. واكتسب شعبية من خلال إعادة عدد مرات عدم الإعجاب بمقاطع الفيديو بعد أن أزالته جوجل من الخدمة.

ويتضمن YouTube Vanced أيضًا مظهرًا أسود حقيقيًا، وتخصيصات غير معروضة في تطبيق يوتيوب الرسمي لنظام أندرويد.

غوغل تواصل حربها ضد التطبيقات الخارجية
يمثل التطبيق أحدث ضحايا عملاقة البحث في جهودها المستمرة ضد التطبيقات الخارجية التي تصل إلى يوتيوب.

وأعاد التطبيق في الآونة الأخيرة تسمية نفسه ليصبح Vanced فقط، وأزال معظم الإشارات إلى يوتيوب من موقعه عبر الويب، وذلك لتجنب المشاكل القانونية مع غوغل.

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