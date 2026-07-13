الإثنين 2026-07-13 01:07 م

لماذا اختفت سماعات الأذن من علب الهواتف الجديدة؟

بثس
تعبيرية
 
الإثنين، 13-07-2026 09:54 ص

الوكيل الإخباري-   تخلّت شركات الهواتف المحمولة تدريجياً عن إرفاق سماعات الأذن داخل علب الهواتف الجديدة، بعد أن كانت من الملحقات الأساسية عند شراء أي جهاز.

وبررت شركات مثل أبل وسامسونج القرار بهدف تقليل النفايات الإلكترونية وخفض التأثير البيئي، إضافة إلى أن انتشار السماعات اللاسلكية جعل كثيراً من المستخدمين يفضلون شراء منتجات منفصلة.

كما أدى اختفاء منفذ السماعات التقليدي في معظم الهواتف الحديثة إلى تراجع استخدام السماعات السلكية.

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وبينما يرى البعض أن الخطوة تقلل تكاليف الشركات وتزيد مبيعات الملحقات، تؤكد الشركات أنها تمنح المستخدم حرية اختيار السماعات التي تناسبه.

 
 


gnews

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