لماذا اختفت سماعات الأذن من علب الهواتف الجديدة؟

وبررت شركات مثل أبل وسامسونج القرار بهدف تقليل النفايات الإلكترونية وخفض التأثير البيئي، إضافة إلى أن انتشار السماعات اللاسلكية جعل كثيراً من المستخدمين يفضلون شراء منتجات منفصلة.
كما أدى اختفاء منفذ السماعات التقليدي في معظم الهواتف الحديثة إلى تراجع استخدام السماعات السلكية.
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