لماذا تباطأت خدمات "تليغرام" في روسيا؟

الوكيل الإخباري- كشف وزير التنمية الرقمية والاتصالات في روسيا، ماكسوت شادييف عن سبب إبطاء خدمات تطبيق "تليغرام" في روسيا.







ووفقا للوزير فإن الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "روسكومنادزور" قررت إبطاء خدمات التطبيق على الأراضي الروسية استنادا إلى القوانين الفيدرالية المعمول بها في البلاد، بعد أن تجاهل القائمون على "تليغرام" 150 ألف طلب من روسيا لإزالة مواد تحتوي على معلومات محظورة.



وأشار الوزير إلى "وجود تأكيدات استخباراتية تشير إلى أن بعض أجهزة الاستخبارات الأجنبية التي تعمل ضد العسكريين الروس المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، لديها إمكانية للوصول إلى مراسلات تليغرام".، مؤكدا أن روسيا تشهد حاليا تباطؤا في تحميل الملفات الكبيرة في تطبيق "تليغرام"، إلا أن الوظائف الأساسية للتطبيق لا تزال متاحة.









