الأربعاء 2026-01-07 01:56 م

لماذا تثير «روبلوكس» القلق؟ 3 مخاطر اجتماعية تهدد الأبناء

ل
تعبيرية
 
الأربعاء، 07-01-2026 12:46 م

الوكيل الإخباري-   تحولت لعبة «روبلوكس» من منصة ترفيهية واسعة الانتشار إلى قضية مثار جدل، وصلت إلى مجلس الشيوخ، حيث نوقش مقترح لتقييدها حمايةً للقيم الأخلاقية والتربوية للنشء. وكانت اللعبة قد أُوقفت سابقًا في عدد من الدول العربية والأوروبية بسبب مخاطرها النفسية والاجتماعية، خصوصًا على الأطفال والمراهقين.

اضافة اعلان


وتكمن خطورة «روبلوكس» في إتاحتها حرية شبه مطلقة لتصميم الشخصيات والعوالم الافتراضية، مع تواصل نصي وصوتي بين مستخدمين مجهولي الهوية، ما يخلق بيئة رقمية مفتوحة تفتقر إلى الضوابط الأخلاقية والأمنية. ووفقًا لموقع The Conversation، تبرز ثلاث مشكلات رئيسية تهدد المستخدمين.


أولى هذه المشكلات تهديد القيم الأسرية، إذ تسمح اللعبة بظهور محتوى غير ملائم يتضمن إيحاءات غير أخلاقية ومشاهد عنف دون رقابة فعالة. كما تعرّض المستخدمين، خاصة الأطفال، لمخاطر الابتزاز الإلكتروني، نتيجة التفاعل مع لاعبين آخرين مقابل عملات رقمية أو امتيازات مدفوعة، ما قد يقود إلى استغلال أو خسائر مالية.


أما الخطر الثالث فيتمثل في الإدمان الرقمي، حيث تشجع آليات اللعب ونظام المكافآت على قضاء ساعات طويلة داخل اللعبة، ما يؤثر سلبًا في التحصيل الدراسي، والنوم، والصحة النفسية والجسدية للأطفال والمراهقين.

 

اليوم السابع 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

نواب يناقشون ارتفاع فواتير الكهرباء لشهر كانون الأول

أخبار محلية ما اسباب ارتفاع فواتير الكهرباء بالاردن ؟!

توقيع عقود عمل جماعية

أخبار محلية توقيع عقود عمل جماعية لتحسين المزايا الوظيفية لـ2800 موظف في خمس شركات كهرباء

ؤؤي ؤ

فن ومشاهير باسم ياخور ينضم رسميًا إلى مسلسل "كذبة سودا" مع سيرين عبد النور

لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية

شؤون برلمانية الطاقة النيابية تشرع بمناقشة قانون الغاز لسنة 2025

مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية والشركة المتحدة للإنتاج التعليمي

أخبار محلية بدء فعاليات المدرسة الشتوية لعلوم الاندماج النووي

ب

فن ومشاهير نانسي عجرم تفتح قلبها وتكشف أسراراً لأول مرة عن زواجها وحياتها الشخصية

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية والشركة المتحدة للإنتاج التعليمي

ر

مناسبات تهنئة وتبريك للدكتور محمد أبو دخينه الخريشا



 






الأكثر مشاهدة