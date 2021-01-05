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الثلاثاء، 05-01-2021 03:09 م

لماذا تحذر تويتر من العملات المشفرة؟‎

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الوكيل الاخباري- حذرت شركة ”تويتر“ ورئيسها التنفيذي جاك دورسي، الذي يشغل في الوقت نفسه، منصب الرئيس التنفيذي لشركة ”سكوير“ للخدمات المالية، من اللائحة الجديدة المقترحة لتنظيم العملات الرقمية، معتبرا أنها تضر بشركته.

وتهدف اللائحة للمساعدة في منع بعض الاستخدامات غير القانونية للعملات المشفرة، مثل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب الدولي.

وقال دورسي، في بيان نشرته ”تويتر“، ”توجد اللوائح احتكاكًا غير ضروري وحوافز ضارة لعملاء العملات المشفرة بحيث قد تتسبب بتجنب الكيانات المنظمة لمعاملات العملة المشفرة“.

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واشترت شركة ”سكوير“ في شهر تشرين الأول/أكتوبر ما قيمته 50 مليون دولار من عملة ”بيتكوين”، واستثمرت أيضًا بكثافة في النظام البيئي للعملات المشفرة، لذلك لدى الشركة اهتمام كبير في هذا المجال.

وتتطلب اللائحة، التي اقترحتها شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، من المؤسسات المالية، مثل ”سكوير“، جمع المعلومات الشخصية حول الأطراف المشاركة في معاملات العملة المشفرة.

وكان المقترح الأكثر أهمية هو أن تقوم المؤسسات المالية بجمع الاسم والعنوان الفعلي لكلا الطرفين في أي معاملة كبيرة يشتركان فيها.

 

المصدر: إرم


 




 

 


 

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