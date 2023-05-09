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الثلاثاء، 09-05-2023 11:57 ص

لماذا تطارد غوغل محركات البحث الأخرى؟

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الوكيل الإخباري  - حتى وقت قريب جداً، كان محرك بحث غوغل رقم واحد عندما يتعلق الأمر بالبحث عبر الإنترنت. وسيطر غوغل، ولا يزال يهيمن، على عمليات البحث، ولكن يبدو أن هذا المد بدأ يتحول، والآن أصبحت غوغل هي التي تطارد محركات البحث الأخرى، على الأقل عندما يتعلق الأمر بتكامل الميزات الجديدة التي يمكن أن تغري المستخدمين بالتبديل بين محركات البحث.

ويوجد محرك بحث بينغ من مايكروسوفت مع تكامله مع الذكاء الاصطناعي، والمدعوم بتقنية OpenAI. وهناك أيضاً Brave Search و Neeva وغيرها، والتي أضافت معلومات من المناقشات والمنتديات إلى نتائج البحث. وهناك اتجاه متزايد للاعتماد على مقاطع الفيديو بدلاً من نتائج البحث التقليدية.

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ولم تكن غوغل هي المحرك الأول في هذه الحالات ويبدو أن الشركة تسعى جاهدة لمواكبة ذلك. ولم تكن Bard، منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بغوغل بداية جيدة، وعلى الرغم من وجود الكثير من نتائج مقاطع فيديو يوتيوب في بحث غوغل، إلا أنها لا تقدم نفس تجربة نتائج الفيديو الفورية التي توفرها محركات البحث أو التطبيقات الأخرى.


ولأول مرة منذ فترة طويلة، أصبحت هيمنة غوغل مهددة من قبل العديد من الشركات والتطورات في وقت واحد. وتأتي الهجمات من جبهات مختلفة، واحدة من مايكروسوفت وتطورات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، والأخرى من تطبيقات مثل تيك توك وويتش.


ويقترح مقال على موقع وول ستريت جورنال أن غوغل تخطط لجعل البحث شخصياً أكثر من خلال دمج دردشة الذكاء الاصطناعي والمناقشات ومقاطع الفيديو مع نتائجه. وهناك القليل من المعلومات حول "الكيفية" في هذا الوقت، ولكن يبدو أن غوغل جادة بشأن تغيير محرك البحث الخاص بها بشكل كبير

للبقاء في اللعبة وربما حتى الاحتفاظ بالصدارة التي تتمتع بها في المنافسة.


وسيتعين على غوغل إيجاد التوازن الصحيح بين إدخال مكونات جديدة إلى بحث غوغل والتأكد من أن غالبية المستخدمين الحاليين لا يخافون من التغييرات.

 

وسيرحب بينغ ومحركات البحث الأخرى بهؤلاء المستخدمين بأذرع مفتوحة.


ولم تكشف غوغل عن الوقت الذي تخطط فيه لدمج هذه الميزات في البحث.

 

ومن المحتمل أن الشركة ستختبر هذه التغييرات مع جمهور محدود قبل فتحها لجمهور أوسع، بشرط أن تشير البيانات إلى أن القيام بذلك فكرة جيدة.

 

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