لماذا تقوم غوغل بحذف بعض الحسابات مع الصور؟

الوكيل الإخباري - تقوم غوغل بتحديث سياسة الحسابات غير النشطة الخاصة بها، وكجزء من ذلك، قالت الشركة إنها تخطط لحذف الحسابات التي ظلت غير نشطة لمدة عامين أو أكثر.



وبحسب الشركة فإن هذا جزء من جهودها المستمرة لتعزيز الأمن لقاعدة المستخدمين الواسعة.

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إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول حسابات غوغل المعرضة لخطر الحذف، وفق ما أورد موقع غادجيتس ناو الإلكتروني:





لماذا تحذف غوغل الحسابات غير النشطة؟

تقول غوغل إنها تحذف الحسابات غير النشطة لتعزيز أمان المستخدم، الحسابات غير النشطة، وفقاً للشركة، هي الأكثر عرضة للاختراق أو استخدامها كروبوتات أو لأنشطة غير قانونية أخرى.



يُظهر تحليل غوغل الداخلي أن احتمالية إعداد التحقق بخطوتين أقل في الحسابات النشطة بمعدل 10 مرات على الأقل، بمعنى أن هذه الحسابات غالباً ما تكون عرضة للاختراق، وبمجرد اختراق الحساب، يمكن استخدامه لأي شيء من سرقة الهوية إلى إنشاء محتوى ضار، مثل البريد العشوائي.





ماذا ستحذف غوغل؟

ستحذف غوغل الحساب وجميع محتوياته، هذا يعني كل المحتوى المرتبط بحساب غوغل، بما في ذلك جيميل والمستندات و”درايف” و”ميت” والتقويم وصور غوغل.



ما هي حسابات غوغل المعرضة لخطر الحذف؟

تنطبق سياسة الحسابات غير النشطة الجديدة على حسابات غوغل الشخصية فقط، وفقاً للشركة، لن يؤثر ذلك على حسابات المؤسسات مثل المدارس والشركات.



ما الذي يجعل حساب غوغل نشطاً

إلى جانب تسجيل الدخول بشكل دوري، يعتبر تسجيل الدخول وتنفيذ الإجراءات الأساسية بمثابة نشاط، يتضمن ذلك قراءة أو إرسال بريد إلكتروني، واستخدام غوغل درايف، ومشاهدة مقاطع فيديو يوتيوب، وتنزيل تطبيق على متجر بلاي، واستخدام بحث غوغل، واستخدام تسجيل الدخول باستخدام غوغل لتسجيل الدخول إلى تطبيق أو خدمة تابعة لجهة خارجية.



الموعد النهائي لحذف الحساب

قالت غوغل إنها ستبدأ في حذف الحسابات بعد 1 ديسمبر (كانون الأول) 2023.

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