السبت 08-07-2023
الوكيل الاخباري

سفير سوريا السابق لدى أنقرة: الأسد لن يلتقي أردوغان الا بشروط

رئيس الوزراء يعمم على الوزارات والدوائر الحكومية اعتباراً من الخميس المقبل

وزير الزراعة يزور معهد باري في إيطاليا

مركبات تتحول لأدوات قتل.. الأردن يخسر 3500 إنسان خلال 6 سنوات

مؤتمر صحفي للإعلان عن فعاليات "مهرجان جرش" الاثنين

التربية تنشر أسئلة امتحان علوم الارض

تجنبا للتبعات القانونية .. بيان حكومي هام اليوم السبت

توضيح حول رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي

طلبة توجيهي أدبي: أغلب أسئلة امتحان العلوم الإسلامية من سنوات سابقة

التربية تنشر أسئلة امتحان العلوم الإسلامية

السبت، 08-07-2023 12:51 م

لماذا يجب تجنب "شات جي بي تي" في العمل؟

202375191858255FH


الوكيل الإخباري - عندما تم إطلاق شات جي بي تي لأول مرة، كان الإنترنت معجباً بأداء أداة الذكاء الاصطناعي، لكن هذا الجاذبية سرعان ما بدأت بالتراجع، حيث بدأ الوقت والاستخدام في الكشف عن أوجه القصور في الأداة.

اضافة اعلان

وظهرت مع الوقت مخاطر تسريب معلومات شخصية أو خاصة بالشركات. وفي حين أن خصوصية البيانات الشخصية على الويب اليوم تبدو وكأنها حلم بعيد المنال، إلا أن ثغرات الخصوصية في شات جي بي تي تثير القلق بشكل خاص بسبب حالات الاستخدام العديدة وحجم قاعدة مستخدميها.


ومع ذلك، فإن إمكانات الأداة لتحسين سير العمل وتعزيز الإنتاجية في نهاية المطاف قد تجعل الكثيرين يغضون الطرف عن عيوبها. وفيما يلي ثلاثة أسباب رئيسية تجعلك تأخذ هذه العيوب على محمل الجد، وربما لا تستخدم شات جي بي تي في العمل (أو على الإطلاق). وإذا اخترت المضي قدماً في استخدام أداة الذكاء الاصطناعي، فيمكنك على الأقل أن تدرك مخاطرها.

 

قتل الابتكار والإبداع

يوجد في العديد من الشركات موظفون يعتمدون بشكل كبير على شات جي بي تي لتنفيذ المهام البارزة في وظائفهم، وعادةً دون معرفة أصحاب العمل. وليس هناك شك في أن أداة الذكاء الاصطناعي مفيدة كمكمل لسير العمل، ولكن الاعتماد عليها للقيام بالأعباء الثقيلة نيابة عنك في العمل قد يكون ضاراً لك ولصاحب العمل. وإذا كنت تستخدمه بمهارة كافية، فيمكن أن ينتج شات جي بي تي بعض الإجابات الرائعة، وقد يكون ذلك مغرياً لبذل جهد أقل في عملك.

 

ويمكن أن يصبح هذا سريعاً منحدراً زلقاً للرضا عن الذات، مما قد يؤدي بالتالي إلى خنق الابتكار والأصالة.


وهناك أيضاً شيء يمكن قوله حول أخلاقيات العمل عن الاستعانة بمصادر خارجية للذكاء الاصطناعي، حيث يتم الدفع لك مقابل معرفتك، لذا فإن تقديم العمل الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي سيكون أمراً غير أخلاقي من الناحية المهنية. وقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بسمعتك ووظيفتك على المدى الطويل.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ت\

ميزة جديدة في "واتساب" تبهرك

٧

على خلفية "ثريدز".. أول تعليق من إيلون ماسك مالك "تويتر"

main_image64a81ee28eab9

ما هو سر الانتشار السريع لتطبيق ثريدز ؟

download

تعرف على الفرق بين منصتي 'تويتر' و' Threads '

6987596241688462469

كم عدد مستخدمي تطبيق ثريدز 'منافس تويتر' بعد إطلاقه؟

76370930-1048-46c3-987c-792142e1661f

شركة ميتا تطلق تطبيق Threads من Instagram المنافس الأول لتويتر

أخبار متعلقة
image

دراسة: لا يمكن التمييز بين تغريدات الذكاء الاصطناعي والبشر

Doc-P-457184-638207605064844418

ستجعل المنصة أكثر فائدة ومتعة.. عدة ميزات جديدة تظهر في 'يوتيوب' ما هي؟

19_2023-638233014741522121-152

تقنية تتنبأ بنجاح أي أغنية بالذكاء الاصطناعي

1687540531__-يوتيوب-تعلن-عن-ميزة-الدبلجة-باستخدام-الذكاء-الاصطناعي-750x430

‫ يوتيوب تعلن عن ميزة الدبلجة باستخدام الذكاء الاصطناعي

2023619133711297ZF

5 طرق لكسب المال عبر الذكاء الاصطناعي

_103583446_1a.gettyimages-458969127

لا وقت لديك لزيارة المتاجر؟ يمكنك الآن "تجربة الملابس افتراضياً"