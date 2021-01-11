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الإثنين، 11-01-2021 02:24 م

لماذا يعتبر تطبيق Signal البديل الأفضل لواتساب !

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الوكيل الإخباري _ بعد الجدل الكبير الذي اثاره تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتساب" بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة به ، لجأ العديد من الاشخاص للبحث عن بدائل أفضل تحافظ على خصوصية المستخدمين، وكان البديل الأفضل هو تطبيق (سيجنال) .

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ويمكنك تفعليه باستخدام رقم هاتفك، ومن ثم يمكنك عبر اتصال الإنترنت في هاتفك إرسال رسائل نصية مشفرة أو رسائل صوتية أو صور أو مقاطع فيديو للأفراد والمجموعات أيضًا. كما يتيح لك أيضًا إجراء المكالمات الصوتية والمرئية فرديًا أو جماعية مع دعم التشفير في كلاهما.

 

حيث يعد تطبيق التراسل الذي اوصى به إدوارد سنودن اكثر امانا وحفاظا على الخصوصية ، اليك ابرز الامور التي تجعل تطبيق سيجنال البديل الافضل لـ واتساب :

 

1- تطبيق مفتوح المصدر يدعم التشفير

 

2- لا يجمع تطبيق Signal بياناتك الشخصية

 

3- حفظ النسخ الاحتياطية في جهازك وتشفيرها

 

4- لن يتم إضافتك في المجموعات دون إذنك

 

المصدر : البوابة العربية للاخبار التقنية 





 




 

 


 

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