لماذا يلف البعض محافظهم بورق الألمنيوم؟

09:14 ص

الوكيل الإخباري- انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي نصيحة تدعو إلى "لف المحفظة أو مفاتيح السيارة بورق الألمنيوم" للحد من مخاطر السرقة الرقمية عبر تقنيات "RFID" و "NFC". اضافة اعلان





ويستند هذا الأسلوب إلى قدرة الألمنيوم على حجب أو إضعاف الإشارات اللاسلكية، ما يقلل من فرص قراءة بيانات البطاقات أو اعتراض إشارات مفاتيح السيارات الذكية، خاصة في هجمات "ترحيل الإشارة (Relay Attack) ".



لكن الخبراء يؤكدون أن هذه الطريقة لا توفر حماية كاملة، إذ لا تمنع جميع أنواع الهجمات الإلكترونية، كما أن بطاقات الدفع الحديثة تعتمد أنظمة تشفير متقدمة تقلل من مخاطر استغلال بياناتها.



وينصح المختصون باستخدام محافظ وحافظات مخصصة لحجب إشارات "RFID" ومفاتيح السيارات، إلى جانب الالتزام بإجراءات الأمان الأساسية لحماية البيانات والأجهزة.









