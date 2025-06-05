لمحبي الألعاب الإلكترونية.. ZTE تطلق واحدا من أفضل الحواسب اللوحية

الوكيل الإخباري- تستعد شركة ZTE لإطلاق حاسب لوحي جديد مخصص للألعاب الإلكترونية، يحمل اسمًا متوقعًا RedMagic Gaming Tablet 3 Pro، ويأتي بمواصفات فائقة تضعه في مصافّ أفضل الأجهزة المحمولة لعشاق ألعاب الفيديو.

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وبحسب التسريبات، فإن التصميم الخارجي للجهاز سيحاكي سلسلة RedMagic nova السابقة، لكن مع تحسينات على الواجهة الخلفية تضيف لمسة عصرية تواكب التطورات التكنولوجية.



مواصفات قوية وتجربة بصرية مميزة

وسيأتي الحاسب الجديد بشاشة من نوع OLED قياس 9 بوصات، بدقة عرض 2400×1504 بيكسل، ومعدل تحديث 144 هيرتز، ما يمنح المستخدم تجربة عرض سلسلة وسريعة الاستجابة، وهي ميزة أساسية في الألعاب التفاعلية.



ومن أبرز مزايا الجهاز:

ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 24 غيغابايت، مما يضمن أداءً فائق السرعة عند تشغيل الألعاب الثقيلة وتعدد المهام.

نظام تبريد متطور يساعد على الحفاظ على استقرار الأداء ويمنع ارتفاع حرارة المعالج أثناء الاستخدام المكثف.

بطارية بسعة 8240 ميلي أمبير، مدعومة بتقنية الشحن السريع لضمان ساعات طويلة من اللعب دون انقطاع.



جهاز موجه للمحترفين

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية ZTE لتعزيز تواجدها في سوق الأجهزة الذكية المخصصة للألعاب، في ظل الطلب المتزايد على الحواسب المحمولة عالية الأداء والموجهة للاعبين المحترفين وهواة الرسومات المتقدمة.



ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن المزيد من التفاصيل التقنية وموعد الإطلاق الرسمي خلال الأيام المقبلة.