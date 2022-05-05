لمساعدة الشركات الصغيرة.. ميتا تطلق أدوات مراسلة جديدة عبر منصاتها

الوكيل الاخباري- أعلنت شركة ”ميتا“ الأمريكية للتكنولوجيا عن عدد من أدوات مراسلة جديدة عبر منصاتها المختلفة، لمساعدة الشركات على التواصل مع العملاء من خلال إدارة المحادثات والإعلانات؛ ما ينتج عنه في النهاية جلب عملاء جدد محتملين.



وقالت الشركة في بيان بمناسبة الاحتفال بـ“الأسبوع الوطني للأعمال الصغيرة“، إن الشركات عبر العالم حققت انتشارا هائلا وشهرة واسعة، ومن ثم نجاحا كبيرا، من قبل عملاء جدد عن طريق إجراء محادثات باستخدام إعلانات ”فيسبوك“ و“إنستغرام“ و“واتساب“.



ومن أجل تسهيل إنشاء هذه الأنواع من الإعلانات، أعلنت الشركة الأمريكية أنها ستتيح قريبا إنشاء إعلانات كاملة مباشرة من تطبيق ”واتساب بيزنس“ (WhatsApp Business).

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