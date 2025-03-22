لمستخدمي "أدوبي".. تحديث جديد متطور جداً

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة أدوبي عن تحديثات رئيسية لخدمات Firefly المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، لتشمل دعمًا موسعًا لمختلف أنواع الوسائط، بما فيها مقاطع الفيديو، مما يحدث نقلة نوعية في إنتاج المحتوى.

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إطلاق Firefly Creative Production

خلال مؤتمر Adobe Summit 2025، كشفت أدوبي عن أداة Firefly Creative Production، التي توفر واجهة سهلة الاستخدام لا تتطلب خبرة برمجية، مما يسمح بإنشاء إصدارات متعددة من المحتوى بسرعة، وتقليل الوقت المستغرق في المهام المتكررة.



تحسين كفاءة الإنتاج بنسبة تصل إلى 80%

أوضحت أدوبي أن المسوقين وصُنّاع المحتوى يحتاجون غالبًا إلى تعديل أبعاد الفيديو أو تغيير لغته لتناسب الأسواق المختلفة، وهي عمليات كانت تستغرق ساعات أو حتى أيامًا. لكن مع Firefly، أصبح بالإمكان تحويل مقاطع الفيديو بين الأبعاد المختلفة مثل الوضع العمودي والأفقي بسهولة، مما يرفع كفاءة الإنتاج بنسبة تتراوح بين 70% و80%.



ميزات متقدمة: ترجمة تلقائية ومزامنة حركة الشفاه

من أبرز التحديثات الجديدة قدرة Firefly على ترجمة مقاطع الفيديو تلقائيًا، مع مزامنة حركة الشفاه بدقة، مما يمكّن الشركات من إنشاء محتوى مخصص لكل سوق دون الحاجة إلى عمليات تحرير معقدة.



تصريح أدوبي حول التحديثات

قال فارون بارمار، المدير العام لخدمات Adobe GenStudio وحلول Firefly Enterprise:

"الذكاء الاصطناعي التوليدي يزيد من قدرات المسوقين والمبدعين، مما يتيح لهم التركيز على جوهر عملهم الإبداعي بدلاً من المهام المتكررة."



إمكانيات أوسع للشركات والمؤسسات

أعلنت أدوبي أيضًا أن Firefly أصبح يدعم النماذج المخصصة ضمن منصة Adobe GenStudio، مما يسمح للشركات بإنتاج محتوى يتماشى مع إرشادات الهوية البصرية لعلاماتها التجارية. كما أكدت أن واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لهذه الميزات أصبحت متاحة الآن على نطاق واسع، مما يمنح المؤسسات أدوات قوية لإنشاء محتوى عالي الجودة يناسب مختلف الأسواق والمنصات.

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