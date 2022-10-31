لمستخدمي تويتر .. قرار صادم لأصحاب الحسابات الموثقة بالعلامة الزرقاء

الوكيل الإخباري-أعلن إيلون ماسك على تويتر يوم الأحد، بعد أيام فقط من توليه إدارة إحدى أكثر منصات التواصل الاجتماعي تأثيراً في العالم، أن تويتر سيعدل عملية التحقق من المستخدمين.



وقال ماسك في تغريدة له: "يجري تجديد عملية التحقق بالكامل في الوقت الحالي" دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول ما قد يتغير.



وقالت النشرة الإخبارية التكنولوجية لتويتر، الأحد، نقلاً عن شخصين مطلعين، إن تويتر يدرس فرض رسوم على علامة التحقق الزرقاء المرموقة المخصصة للتحقق من هوية صاحب الحساب.



وحسب تقرير نشره موقع «The Verge» التقني، تخطط الشركة لرفع اشتراكها الاختياري المميز البالغ 4.99 دولار شهرياً والذي يسمى «Twitter Blue»، المخصص للتحقق من هوية صاحب الحساب، إلى 19.99 دولار في الشهر.



ولفت التقرير إلى أنه تم إمهال الموظفين العاملين على المشروع حتى يوم 7 نوفمبر لإطلاق الميزة وإلا فسيتم فصلهم. وأشار التقرير إلى أنه لدى «المستخدمين الحاليين المعتمدين 90 يوماً للاشتراك في Twitter Blue الجديد بعد إطلاقه وإلا سيفقدون علامات الاختيار الخاصة بهم».



ولم يتخذ الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" قراراً نهائياً، ولا يزال من الممكن إلغاء المشروع، ولكن وفقاً للمنصة من المحتمل أن يصبح التحقق جزءاً من علامة تويتر الزرقاء.



وتم طرح العلامة الزرقاء في يونيو من العام الماضي كأول خدمة اشتراك في المنصة توفر "حصولاً حصرياً على الخاصيات المتميزة"، على أساس اشتراك شهري بما في ذلك خاصية تعديل التغريدات.



وتم طرح خاصية تحرير التغريدات أيضاً في وقت سابق من هذا الشهر بعد إصرار ماسك على استخدام استطلاع جرى على تويتر في أبريل الماضي، سأل الملايين من متابعيه عما إذا كانوا يريدون زراً لتعديل التغريدات. وأبدى أكثر من 70% موافقتهم على ذلك.

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