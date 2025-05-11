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لمُستخدمي "سفاري".. هذا ما تخطط له آبل

ف
تعبيرية
 
الأحد، 11-05-2025 03:30 م

الوكيل الإخباري-   كشفت شركة آبل عن نيتها تعزيز متصفح سفاري بمزايا بحث قائمة على الذكاء الاصطناعي، بحسب تصريحات "إيدي كيو"، النائب الأول للرئيس لقطاع الخدمات في الشركة، خلال جلسة استماع في قضية الاحتكار ضد جوجل.

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وأوضح كيو أن آبل أجرت محادثات مع شركات مثل OpenAI وأنثروبيك وPerplexity، لكنها ترى أن التقنيات الحالية "لم تصل إلى المستوى المطلوب"، مشيرًا إلى أهمية المرونة في اختيار الشركاء مستقبلًا.


كما كشف كيو أن جوجل تدفع نحو 20 مليار دولار سنويًا لآبل لتبقى محرك البحث الافتراضي في سفاري، في وقت يشهد فيه عدد عمليات البحث في سفاري تراجعًا للمرة الأولى منذ 22 عامًا.


الخطوة تأتي بالتزامن مع تعزيز آبل تكاملها مع ChatGPT في "سيري"، ومع إعلان جوجل عن قرب اتفاق لإدخال مساعدها الذكي Gemini إلى أجهزة آيفون.

 

لبنان 24 

 
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