لمُستخدمي "غوغل ميت".. إليكم هذه الميزة الجديدة

الوكيل الإخباري- سعياً لتعزيز ثورة التواصل الرقمي، كشفت شركة "غوغل" عن ميزة مبتكرة للترجمة الفورية الصوتية عبر منصة الاجتماعات الافتراضية "Google Meet"، لتقريب المسافات بين المتحدثين حول العالم، وتمكينهم من إجراء محادثات طبيعية بلغاتهم المختلفة دون عوائق لغوية.





وتسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بالتحدث بأصواتهم ونبراتهم الأصلية أثناء الاجتماعات، بينما يقوم التطبيق بترجمة الحديث فورياً إلى لغة الطرف الآخر، بدلاً من الاكتفاء بالترجمة النصية التقليدية، وفق ما نشره موقع "أندرويد هيدلاينز".



وتؤكد "غوغل" أن هذه التقنية تمنح تجربة تواصل أكثر واقعية وفعالية، إذ تحافظ على نبرة الصوت وتعابير المتحدث، وهو ما يساعد على نقل المشاعر مثل الحماس أو الغضب أو القبول بشكل أدق.



كذلك، تتيح الميزة للمشاركين التركيز الكامل على مجريات الاجتماع دون الحاجة إلى متابعة النصوص المكتوبة أو قراءة الترجمة على الشاشة، وهو ما يعزز كفاءة الاجتماعات الافتراضية.



ورغم الإمكانات المتقدمة التي تقدمها التقنية، فإنها لا تزال تواجه بعض القيود في مرحلتها الحالية، إذ تدعم الترجمة ثنائية الاتجاه فقط بين اللغة الإنجليزية وعدد محدود من اللغات، تشمل الإسبانية والفرنسية والألمانية والبرتغالية والإيطالية، مع توقعات بإضافة لغات أخرى مستقبلاً.



أيضاً، تقتصر الترجمة داخل الاجتماع الواحد على زوج لغوي محدد، فمثلاً عند اختيار الترجمة من

