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الخميس، 15-07-2021 01:19 م

لمسح ذاكرة التخزين في مايكروسوفت تيمز... اتبع هذه الخطوات

مايكروسوفت-تيمز


الوكيل الإخباري - أصبح تطبيق مايكروسوفت تيمز من أشهر تطبيقات مكالمات الفيديو منذ ظهور جائحة كورونا واتجاه أغلب الموظفين للعمل من المنزل.

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ومع ذلك، فإنه غالبًا ما يواجه بعض المشاكل مما يستهلك وقتك وأنت تحاول استكشاف جميع المشكلات المحتملة وإصلاحها.

 

ومن المفترض أن يؤدي مسح ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق مايكروسوفت تيمز إلى إصلاح مجموعة كبيرة من المشكلات وتحسين تجربة استخدامه.

من أجل مسح ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق في حاسبك الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 تحتاج إلى اتباع الخطوات التالية:

1- قم بإغلاق التطبيق من خلال النقر بزر الفأرة الأيمن على أيقونة التطبيق في الزاوية اليمنى السفلية وتحديد خيار إنهاء.

2 - افتح شاشة موجه الأوامر بامتيازات المسؤول.
3 - قم بنسخ الأمر التالي: rmdir /q/s%appdata%\Microsoft\Teams مع لصقه في شاشة موجه الأوامر ومن ثم اضغط على مفتاح الإدخال في لوحة المفاتيح.
4 - إذا لم تظهر أي رسالة خطأ فهذا يعني أن ملفات ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق مايكروسوفت تيمز قد تم حذفها بنجاح.

5- بمجرد إعادة تشغيل التطبيق يقوم تلقائيًا بإنشاء ملفات ذاكرة تخزين مؤقتة جديدة، ومع ذلك يجب عليك ملاحظة أن مسح ملفات ذاكرة التخزين المؤقتة يؤدي إلى تسجيل خروجك.


وبالتالي يتعين عليك تسجيل الدخول مرة أخرى لتجد جميع بيانات الدردشات والاجتماعات وغيرها كما هي.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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