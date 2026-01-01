لمواجهة هجمات خفية.. تحديث أمني جديد لـ ChatGPT

ويتيح التحديث الجديد مقاومة هذه الهجمات عبر نموذج تم تدريبه خصيصًا للتعرف على التعليمات الضارة والتصدي لها، بالإضافة إلى نظام المهاجم التلقائي الذي يحاكي هجمات معقدة لاكتشاف نقاط الضعف قبل استغلالها فعليًا.
ويأتي هذا التحديث في ظل تزايد المخاطر على الوكلاء الذكيين القادرين على التفاعل مع الإنترنت وإجراء إجراءات فعلية مثل فتح الروابط أو إرسال رسائل البريد الإلكتروني، ما يجعلهم أهدافًا أكثر جذبًا للهجمات مقارنة بالذكاء الاصطناعي التقليدي.
وأكدت OpenAI أن الهجمات من هذا النوع لن تُزال بالكامل، لكن تحديثات الأمان المستمرة والمراقبة الدقيقة ستظل ضرورية لضمان حماية المستخدمين من الاستغلال الخبيث.
