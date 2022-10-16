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الأحد، 16-10-2022 11:49 ص

لهذا السبب يجب استخدام وضع الطاقة المنخفضة على ساعة آبل

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الوكيل الإخباري-يعد وضع الطاقة المنخفضة ميزة رائعة على آيفون، ولكن من الأفضل أن يكون لديك شيء مماثل على ساعة آبل التي تحتوي على بطارية صغيرة وتستمر عادة لمدة يوم واحد.

ماذا يحدث عند تمكين وضع الطاقة المنخفضة على ساعة آبل
للحفاظ على عمر البطارية والتأكد من أن ساعة آبل تدوم حتى تصل إلى مرحلة الشحن، يقوم وضع الطاقة المنخفضة بتعطيل بعض الميزات. ووفقاً لشركة آبل، إليك الميزات التي يتم إيقاف تشغيلها عند تشغيل وضع الطاقة المنخفضة:

إشعارات معدل ضربات القلب
قياسات معدل ضربات القلب
قياسات الأكسجين في الدم
تذكير بدء التمرين

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لكن هذا ليس كل شيء، حيث يعمل وضع الطاقة المنخفضة أيضاً على إيقاف تشغيل واي فاي والاتصالات الخلوية، إلى جانب تعطيل المكالمات والإشعارات عندما لا يكون جهاز آيفون قريباً، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك الوصول إلى البيانات أو الإشعارات أو المكالمات الهاتفية.

وعندما تصل بطارية ساعة آبل إلى 10% ستتلقى تنبيهاً على الساعة يسألك عما إذا كنت تريد تشغيل وضع الطاقة المنخفضة، ولكن يمكنك تشغيل الميزة وقتما تشاء.

 

كيفية تمكين وضع الطاقة المنخفضة على ساعة آبل


1. اذهب إلى مركز التحكم
اسحب لأعلى من أسفل شاشة ساعة آبل لعرض مركز التحكم. حدد موقع النسبة المئوية للبطارية واضغط عليه.


2. اضغط على مفتاح التبديل إلى تشغيل
يوجد في الجزء السفلي من الشاشة مفتاح لتشغيل وضع الطاقة المنخفضة - انقر فوق المفتاح لتحريكه إلى وضع التشغيل. ستظهر شاشة أخرى تشرح ماهية وضع الطاقة المنخفضة وتعطيك الخيارات التالية: تشغيل ، تشغيل لـ ... ورفض..


3. حدد تشغيل أو تشغيل لـ ..


حدد تشغيل إذا كنت تريد تشغيله على الفور وإما السماح له بالإيقاف تلقائياً عندما يتم شحن ساعتك بعد ذلك إلى 80%. حدد تشغيل لـ ... إذا كنت تريد تشغيل وضع الطاقة المنخفضة لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام.

 

يمكنك بسهولة التحقق مما إذا كان وضع الطاقة المنخفضة قيد التشغيل: يجب أن تكون هناك دائرة صفراء أعلى وجه الساعة، وتتحول نسبة البطارية إلى اللون الأصفر في مركز التحكم، وستكون دائرة الشحن عند شحن ساعتك صفراء بدلاً من اللون الأخضر، بحسب موقع زد نت.

 

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