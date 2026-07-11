لهذه الأسباب.. لا تشحنوا هاتفكم في السرير

وأوضح تقرير لموقع Do It Yourselves أن شحن الهاتف على الأسطح الناعمة، مثل السرير أو الوسائد، قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته، ما يزيد من خطر نشوب الحرائق.
وأشار إلى أن وجود الهاتف بالقرب من السرير قد يسبب اضطرابات في النوم، سواء بسبب تصفح الإشعارات أو التعرض للضوء الأزرق المنبعث من الشاشة، وهو ما يؤثر في جودة النوم.
وأضاف التقرير أن بعض الخبراء ينصحون بتقليل التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية الصادرة عن الهواتف، رغم استمرار الجدل العلمي حول آثارها الصحية طويلة المدى.
ولفت إلى أن ترك الهاتف موصولًا بالشاحن طوال الليل قد يسرّع تدهور البطارية مع مرور الوقت، موصيًا بالحفاظ على مستوى الشحن بين 20% و80% قدر الإمكان.
كما حذر من التأثيرات النفسية لاستخدام الهاتف قبل النوم، إذ قد يسهم في زيادة التوتر والقلق، فضلًا عن أن أسلاك الشحن قد تشكل خطرًا على السلامة، خاصة للأطفال أو الأشخاص كثيري الحركة أثناء النوم.
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