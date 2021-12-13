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الإثنين، 13-12-2021 03:10 م

ليدجر تطلق بطاقة خصم العملات المشفرة

إطلاق-شركة-تشفير-Ledger-بطاقة-خصم-للعملات-المشفرة


الوكيل الإخباري - أصبحت ليدجر Ledger أحدث شركة تشفير تعمل على بطاقة خصم تتصل مباشرة بمحفظة العملات المشفرة.

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وكشفت الشركة في مؤتمر Ledger Op3n عن خططها لإطلاق بطاقة الخصم الخاصة بها والتي تسمى بطاقة كريبتو لايف.

وقالت ليدجر في بيان صحفي إن مستخدمي البطاقات يكونون قادرين على الدفع عبر العملات المشفرة لأكثر من 50 مليون تاجر تجزئة ومتاجر عبر الإنترنت.

وهذه المبادرة هي الأحدث بين شركات التشفير التي تتطلع إلى تلبية الطلب المتزايد على العملة المشفرة كوسيلة للتبادل بدلاً من كونها مخزنًا للقيمة.


وبينما تشتهر الشركة بالمحافظ العتادية للعملات المشفرة، تعمل الشركة على الجزء البرمجي المسمى Ledger Live.


ومن تطبيق Ledger Live عبر أجهزة الحواسيب والهواتف المحمولة، يمكن للمستخدمين إرسال واستقبال أصول التشفير.


كما يمكنهم أيضًا شراء وبيع أصول التشفير من خلال عمليات تكامل مع شركات خارجية.

 

ويدعم Ledger Live أيضًا التخزين المؤقت والمقايضة من خلال شركاء مختلفين، مثل Changelly و Wyre و ParaSwap و 1inch. ويظل كل شيء مدمجًا مع المحفظة العتادية لتأكيدات المعاملات.

 

وتم تصميم بطاقة الخصم ليدجر بالتعاون مع شركة التكنولوجيا المالية Baanx التي تدير البرنامج والبنية التحتية للبطاقة.


وتتوفر بطاقة الخصم في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا في وقت ما خلال الربع الأول من عام 2022.


ويتمكن الأشخاص المقيمون في الولايات المتحدة من الحصول على البطاقة في الربع الثاني من عام 2022.

 

وبعد استلام بطاقتك، تتمكن من تعبئتها من تطبيق Ledger Live باستخدام BTC أو ETH أو USDT أو EURT أو USDC أو XRP أو BXX أو BCH أو LTC.


وعند استخدام بطاقتك لإجراء معاملة، يتم تحويل العملات المشفرة على الفور إلى المبلغ الورقي في وقت الشراء.


ويتمكن حاملو البطاقات أيضًا من استلام الرواتب في حساب البطاقة مباشرةً. ويكونون قادرين على تحويل نسبة مئوية من الرواتب إلى BTC و ETH في كل مرة يتقاضون فيها أموالًا.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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