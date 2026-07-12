الأحد 2026-07-12 02:07 م

ليست مجرد نظارة.. ذكاء اصطناعي يراقب العالم من حولك

ثق
تعبيرية
 
الأحد، 12-07-2026 10:52 ص
الوكيل الإخباري-   مع الانتشار المتزايد للنظارات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أصبحت هذه الأجهزة قادرة على التقاط الصور والفيديو، وإجراء المحادثات، وترجمة اللغات، وتقديم معلومات فورية عبر إطار يبدو تقليدياً.اضافة اعلان


وتختلف النظارات الحديثة عن المحاولات السابقة، إذ تجمع بين كاميرات عالية الدقة، وميكروفونات، وسماعات، ومعالجات صغيرة، وتقنيات ذكاء اصطناعي لتحليل البيئة المحيطة لحظة بلحظة.

وتوفر هذه النظارات مزايا متعددة، مثل التصوير دون استخدام اليدين، والإجابة عن الأسئلة، والتعرف على الأشياء والمعالم، وتقديم الإرشادات أثناء التنقل.

وتعتمد آلية عملها على كاميرات ومستشعرات مدمجة تعالج المشاهد عبر الذكاء الاصطناعي محلياً أو عبر السحابة، ما يجعلها خطوة جديدة نحو دمج الكاميرات في الحياة اليومية بشكل غير ملحوظ.
 
 


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