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الخميس، 03-11-2022 12:54 م

مؤسس تليغرام يهاجم شركة ابل .. ما السبب؟

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الوكيل الإخباري-هاجم مؤسس «تليغرام» بافل دوروف، سياسات شركة آبل التي تتبعها في التطبيقات عبر أجهزتها.

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وأعرب دوروف عن «غضبه» من شركة آبل، مشيرا إلى أن «وسطاء الشركة يؤخرون عملية التحقق من تحديثات أنظمة IOS، وبالتالي طرح التحديثات الجديدة للتطبيقات عبر تلك الأنظمة، وأن آبل لم تبلغ فريق تليغرام بأسباب التأخير».


وقال دوروف «إن آبل تراجع تحديثات التطبيقات الرئيسية لمدة 7-10 أيام على الأقل قبل نشرها على متجر تطبيقاتها الإلكتروني، على الرغم من ادعائها أن هذا الإجراء يستغرق 24 ساعة عادة».


وكتب مؤسس تليغرام في المنشور «أبلغ أصدقائي الذين يعملون على تطبيقات صغيرة أنهم يواجهون وضعا أسوأ، حيث يتعين عليهم الانتظار أكثر من شهر لإصلاح الأخطاء لمستخدمي أجهزة آبل».


وكان دوروف قد وجه العديد من الانتقادات سابقا لشركة آبل وللسياسات التي تتبعها مع المطورين وبرمجياتهم، وكتب في قناته على «تليغرام» سابقاً «إن عملية التحقق من التطبيق قبل وضعه في متجر تطبيقات آبل غير شفافة، وآبل لا تقدم أية تعليقات حول الموضوع».

 

عكاظ

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