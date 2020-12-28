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الإثنين، 28-12-2020 11:55 ص

مؤسس تيليجرام يخطط لتحقيق الدخل

كيف اعرف اني محظور في التليجرام


الوكيل الإخباري _ يخطط بافيل دوروف مؤسس منصة تيليجرام للمراسلة الفورية لتحقيق الدخل اعتبارًا من العام المقبل ، وذلك بعد اقتربها  من 500 مليون مستخدم .

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وقد اشار دوروف الى أنه قام شخصيًا بتمويل الأعمال التجارية البالغة من العمر سبع سنوات حتى الآن، الا انه ومع اتساع نطاق الشركة الناشئة، فإنه يبحث عن طرق لتحقيق الدخل من خدمة الرسائل الفورية.


حيث انه قال : مشروع بحجمنا يحتاج على الأقل بضع مئات من ملايين الدولارات سنويًا لمواصلة العمل.


واضاف : "إذا قمنا بتحقيق الدخل من القنوات العامة الفردية الكبيرة عبر منصة الإعلانات، فإن مالكي هذه القنوات يحصلون على حركة مرور مجانية بما يتناسب مع حجمها" .


واشار الى أن الطريقة الأخرى التي يمكن من خلالها لتيليجرام تحقيق الدخل من خدمتها هي من خلال الملصقات المميزة ذات الميزات التعبيرية الإضافية، بحيث يحصل الفنانون الذين يصنعون الملصقات من هذا النوع الجديد على جزء من الربح.

المصدر : البوابة العربية للاخبار التقنية 



 




 

 


 

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