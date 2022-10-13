مؤسس فيسبوك يثير الجدل بعدد متابعين صفحته خلال الشهر الحالي

الوكيل الإخباري-ضج حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بعدد متابعين صفحة مؤسس موقع " فيسبوك" مارك زوكربيرغ بعد تسجيلها تقلبات شاسعة في غضون أيام منذ بداية الشهر الحالي .





وبلغ عدد متابعي مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرغ في اوائل الشهر الحالي 119 مليون متابع ، ولكن خسر مارك عدد كبير من متابعينه بغضون أيام اذ وصل عدد متابعيه الى 9,9993 لغاية يوم أمس الأربعاء ومن بعدها عادت الارقام بالارتفاع لغاية صباح اليوم الخميس لتسجل 119,231,368 وفق رصد حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " لغاية اللحظة .





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وكانت قد اعتذرت شركة فيسبوك صباح اليوم عن حادثة اختفاء المتابعين لدى المشتركين على منصة فيسبوك فجأة والتي أدت لخسارة مجموعة من الصفحات لمتابعيهم بلا سبب وأوضحت انه تم العمل على معالجة المشكلة في اسرع وقت .

