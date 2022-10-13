الخميس 13-10-2022
الوكيل الاخباري

فعاليّات توعوية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي بمستشفى الجامعة

يوم مفتوح باليرموك لطلبة معهد الخرسانة الأميركي في الجامعات الأردنية

عبداللطيف رشيد رئيسا للجمهورية العراقية

الملك يزور مدرسة أيل الثانوية الشاملة للبنين

وفد من البلقاء التطبيقية يزور كوريا الجنوبية

وفد طلابي يطلع على منهجية عمل الوطني لحقوق الإنسان

عروض وتخفيضات بالاستهلاكية العسكرية

الارصاد : المملكة على موعد مع أمطار رعدية في هذا الموعد

فيديو طلاب مدرسة اردنية يلهب مواقع التواصل - شاهد

صفارات الإنذار تدوي في المناطق الأوكرانية

الخميس، 13-10-2022 12:36 م

مؤسس فيسبوك يثير الجدل بعدد متابعين صفحته خلال الشهر الحالي

77777777


الوكيل الإخباري-ضج حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بعدد متابعين صفحة مؤسس موقع " فيسبوك" مارك زوكربيرغ بعد تسجيلها تقلبات شاسعة في غضون أيام منذ بداية الشهر الحالي .


وبلغ عدد متابعي مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرغ في اوائل الشهر الحالي 119 مليون متابع ، ولكن خسر مارك عدد كبير من متابعينه بغضون أيام اذ وصل عدد متابعيه الى  9,9993 لغاية يوم أمس الأربعاء ومن بعدها عادت الارقام بالارتفاع لغاية صباح اليوم الخميس لتسجل  119,231,368 وفق رصد حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " لغاية اللحظة .

اضافة اعلان






وكانت قد اعتذرت شركة فيسبوك صباح اليوم عن حادثة اختفاء المتابعين لدى المشتركين على منصة فيسبوك فجأة والتي أدت لخسارة مجموعة من الصفحات لمتابعيهم بلا سبب وأوضحت انه تم العمل على معالجة المشكلة في اسرع وقت .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
20228217040961W2

نصائح قبل شراء الأجهزة الإلكترونية

20221011202425407FB

كيف تغلق الفي بي إن على هاتف آيفون؟

new_218992_9887_soc

أداة قرصنة تجعل التصيد الاحتيالي سهلاً

2022-04-04T100250Z_1513699082_RC2HOS9SODDB_RTRMADP_3_USA-TRUMP-SOCIALMEDIA

غوغل تسمح لمنصة ترامب بالعمل على اندرويد

واتساب

واتساب تطلق ميزة جديدة لجميع المستخدمين .. تعرف عليها

فيس بوك2

أول تصريح لـ ميتا على خلل اختفاء المتابعين على فيسبوك

أخبار متعلقة
فيس بوك2

أول تصريح لـ ميتا على خلل اختفاء المتابعين على فيسبوك

download

عدد المتابعين في خطر .. خلل عالمي يضرب فيسبوك

image

تحذير لجميع مستخدمي فيسبوك.. هذه التطبيقات تسرق كلمات مرورك

فيس

فيسبوك يكشف اختراقا واسعا.. وعدد الضحايا يفوق المليون

imgid462367

تحذير من خطأ يرتكبه مستخدمو فيس بوك

20221004022100

هل يمكن الدخول إلى حساب "فيسبوك" بدون كلمة سر؟