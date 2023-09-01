الجمعة 01-09-2023
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الجمعة، 01-09-2023 12:24 ص

مؤشرات الأسهم الأميركية: تراجع داو جونز

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الوكيل الاخباري-  تراجع مؤشر داو جونز في السوق المالي اليوم، فيما استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية الأخرى، وارتفع سعر النفط الخام الأميركي.
وكانت المؤشرات حققت زيادة ملحوظة خلال الأيام الماضية عوضت عما خسرته خلال الأسبوع الماضي.

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وانخفض مؤشر داو جونز، قبيل إغلاق اليوم، 130 نقطة ليتراجع الى 34758 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، اكثر من 40 نقطة ليستقر عند 14063 نقطة.


أما مؤشر (S&P500) فاستقر عند 4515 نقطة، وكذلك استقر مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، عند 1902 نقطة.


الى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي الخام "وست تكساس" بقيمة دولارين ليصل الى 83 دولارا للبرميل الواحد.

 




 

 


 

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