مارك زوكربيرغ يفجر مفاجأة : ميزتان مرتقبتان لواتساب !

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفرموز، مارك زوكربيرغ، عن العديد من الميزات الجديدة التي ستساعد الشركات على التفاعل مع عملائها، من خلال منصات ميتا، وأبرزها على تطبيق واتساب.



وقال زوكربرغ، عبر فيديو عُرض أمام المشاركين في مؤتمر "محادثات ميتا - Meta Conversations" في مدينة مومباي - الهند، إن الشركة "تبحث دائماً عن اتجاهات جديدة حول كيفية استخدام الناس لتطبيقاتنا، ونقدم مزيداً من الأدوات لتوسيع حدود ما هو ممكن. هذه هي الطريقة التي نستمر بها في الابتكار".



Whatsapp Flows

هذه الميزة الجديدة سوف تسمح للشركة إنشاء تجارب مخصصة مباشرة عن طريق الدردشة، دون الحاجة لمغادرة التطبيق والذهاب إلى تطبيقات أو مواقع إلكترونية أخرى.



Whatsapp Pay

وأعلن زوكربرغ أن المستخدمين لن يضطروا للقفز بين التطبيقات لإتمام الدفعات، بقوله: "أطلقنا بالفعل حلاً للدفع في البرازيل وسنغافورة. نحن نقدم هذه الخدمة إلى الهند أيضاً. سيتمكن الناس من الدفع بسهولة داخل محادثات Whatsapp باستخدام أي طريقة يفضلونها".



كما أطلقت ميتا نظام التوثيق للشركات، حيث يمكن الحصول على توثيق لمنصات واتساب وإنستغرام وفيسبوك"، كي يدرك الناس أن الشركات التي يتفاعلون معها موثوقة".

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وفي وقت سابق من العام، كانت أعلنت الشركة عن "توثيق ميتا" للمبدعين، وهو اشتراك شهري بقيمة 12 دولاراً يمنح منتجي المحتوى علامة توثيق باللون الأزرق، وصولاً إلى ميزات، مثل أولوية دعم العملاء وحماية من عمليات الانتحال .

ويمكن للشركات شراء علامة التوثيق على فيسبوك أو إنستغرام مقابل 22 دولاراً شهرياً أو 35 دولاراً للاثنين - زيادة عن أسعار المبدعين التي تتراوح بين 12 و 15 دولاراً.



وسوف تحصل الشركات على نفس المزايا التي يحصل عليها المبدعون، بما في ذلك ميزات أمان الحساب وحل المشكلات، كما ستحصل الشركات الموثقة أيضاً على ظهور أكبر في نتائج البحث على فيسبوك وإنستغرام، وسوف تتمكن الشركات على واتساب من إنشاء صفحة ويب رئيسية يمكن العثور عليها، من خلال البحث على الويب، والقدرة على إضافة عدد من الموظفين في خاصية خدمة العملاء.



وتحاول ميتا، التي اشترت واتساب في 2014 مقابل 19 مليار دولار، جاهدة تحقيق إيرادات إضافية، من خلال فرض رسوم على الشركات مقابل بعض الميزات الرئيسية. وستدعم خدمة الدفع الجديدة بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم، بالإضافة إلى تطبيقات مقرها الهند وتشبه Venmo أو Zelle. ستكون الخدمة مجانية من قبل المستهلكين، لكن على الشركات دفع رسوم معالجة مماثلة لمعاملات بطاقات الائتمان.

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