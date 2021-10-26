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الثلاثاء، 26-10-2021 07:44 ص

مارك يكشف عن محاولات لتشويه سمعة فيسبوك

مارك


الوكيل الإخباري - أكد رئيس ومؤسس شركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ، أن إدارة موقعه ترى أن هناك محاولات منسقة للتشهير بها.

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وكتب في صفحته الشخصية على "فيسبوك": "في رأيي، ما نراه الآن هو جهد منسق لاستخدام المستندات المسربة بشكل انتقائي لتقديم صورة مشوهة عن شركتنا".


وأضاف، أن "المنظمات الكبيرة ينبغي مع ذلك أن تخضع لعمليات تدقيق.. النقد الذاتي يساعد على التحسن".


وتابع: "الحقيقة هي أن لدينا ثقافة مفتوحة حيث نشجع المناقشة والبحث حول عملنا حتى نتمكن من إحراز تقدم في العديد من القضايا المعقدة التي ليست خاصة بنا فقط. لدينا برامج رائدة في الصناعة لدراسة آثار منتجاتنا وتوفير الشفافية في تقدمنا لأننا نهتم بالحصول على ذلك بالشكل الصحيح".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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