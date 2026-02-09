الإثنين 2026-02-09 08:59 ص

ماسك: "سبيس إكس" ستعطي الأولوية لبناء مدينة على القمر وأخرى على المريخ

شعار شركة سبيس إكس
شعار شركة سبيس إكس
 
الإثنين، 09-02-2026
الوكيل الإخباري-   قال الملياردير إيلون ماسك إن شركة سبيس إكس حولت تركيزها إلى بناء "مدينة ذاتية النمو" على سطح القمر، مشيرا إلى أن من الممكن تحقيق ذلك خلال أقل من 10 سنوات.اضافة اعلان


وأضاف ماسك في منشور على إكس "ومع ذلك، ستسعى سبيس إكس أيضا إلى بناء مدينة على المريخ والبدء في ذلك خلال فترة من خمس إلى سبع سنوات، لكن الأولوية القصوى هي تأمين مستقبل الحضارة، والقمر هو الطريق الأسرع".

كانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت الجمعة نقلا عن مصادر أن سبيس إكس أبلغت المستثمرين بأنها ستعطي الأولوية للوصول إلى القمر أولا وستحاول القيام برحلة إلى المريخ لاحقا، مستهدفة آذار 2027 للهبوط على القمر بدون رواد فضاء.

وقال ماسك العام الماضي إنه يهدف إلى إرسال مهمة غير مأهولة إلى المريخ بحلول نهاية عام 2026.

وتواجه الولايات المتحدة منافسة شديدة هذا العقد من الصين في سعيها لإعادة رواد الفضاء إلى القمر، حيث لم يذهب إليه أي إنسان منذ آخر مهمة مأهولة ضمن برنامج أبولو الأميركي في عام 1972.
 
 


