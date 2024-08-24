ماسك: ملايين البشر بشريحة دماغية قريباً

وكتب ماسك على شبكة «إكس»: «إذا سارت الأمور على ما يرام، ففي غضون بضع سنوات سيحصل مئات الأشخاص على نيورالينك، وربما في غضون 5 سنوات سيحصل عليها عشرات الآلاف، وفي غضون 10 سنوات سيحصل عليها الملايين».
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