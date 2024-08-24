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ماسك: ملايين البشر بشريحة دماغية قريباً

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 24-08-2024 11:27 ص

الوكيل الإخباري-   أكدت شركة تكنولوجيا الدماغ الناشئة "نيورالينك" Neuralink، التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن الشريحة التي زرعتها، والتي صُممت لتمكين المرضى المصابين بالشلل من استخدام الأجهزة الرقمية من خلال التفكير فقط، تعمل بشكل جيد في مريض تجريبي ثانٍ.

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وتوقع إيلون ماسك أن يستخدم ملايين الناس الشريحة الدماغية في غضون السنوات العشر المقبلة.


وكتب ماسك على شبكة «إكس»: «إذا سارت الأمور على ما يرام، ففي غضون بضع سنوات سيحصل مئات الأشخاص على نيورالينك، وربما في غضون 5 سنوات سيحصل عليها عشرات الآلاف، وفي غضون 10 سنوات سيحصل عليها الملايين».

 

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