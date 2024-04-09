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الثلاثاء، 09-04-2024 10:29 ص

ماسك يتوقع تفوق الذكاء الاصطناعي على أذكى إنسان العام المقبل

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الوكيل الإخباري- توقع الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية اليوم الاثنين ان يصل تطوير الذكاء الاصطناعي إلى الحد الذي يصبح فيه أذكى من أذكى إنسان بحلول العام المقبل أو 2026.

وقال ماسك في مقابلة مع الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة النرويجي نيكولاي تانجن على تطبيق إكس إن الذكاء الاصطناعي مقيد بتوفر الكهرباء وإن من المتوقع تجربة الإصدار التالي من غروك (Grok)، برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي لشركته الناشئة إكس.إيه.آي، بحلول مايو (أيار).

واضاف ماسك عندما سئل عن الجدول الزمني لتطوير "الذكاء الاصطناعي العام"، "إذا عرَفت (إيه.جيه.آي) (الذكاء الاصطناعي العام) على أنه أكثر ذكاء من أذكى إنسان، فأعتقد أن من المحتمل أن يكون ذلك في العام المقبل، أو في غضون عامين".

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وقال ماسك الذي شارك أيضاً في تأسيس شركة "أوبن إيه.آي" لأبحاث الذكاء الاصطناعي إن الافتقار إلى الرقائق الإلكترونية المتقدمة يعيق تجربة نموذج الإصدار الثاني من غروك.

وأسس ماسك شركة إكس.إيه.آي العام الماضي لمنافسة أوبن إيه.آي، التي رفع دعوى قضائية ضدها متهماً إياها بالتخلي عن مهمتها الأصلية المتمثلة في تطوير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية وليس من أجل الربح، وتنفي أوبن إيه.آي هذه المزاعم.


وأضاف أنه على الرغم من أن النقص في الرقائق كان عائقاً كبيراً أمام تطوير الذكاء الاصطناعي حتى الآن، فإن إمدادات الكهرباء ستكون حاسمة في العام أو العامين المقبلين.

 

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