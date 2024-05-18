ماسك يحدث ضجة بتنبؤاته.. ماذا أعلن؟

الوكيل الإخباري - قدم رئيس "سبيس إكس" إيلون ماسك ادعاءً جريئًا مفاده أن البشر يمكن أن يعيشوا في مدينة على كوكب المريخ خلال الثلاثين عامًا القادمة.

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وانتقل إلى حسابه عبر موقع X "تويتر سابقًا" ليعلن في تغريدة له "نحن على بعد بضع سنوات فقط من الهبوط على المريخ".

وقال ماسك: "في أقل من 5 سنوات سنصل إلى المنطقة غير المأهولة، وأقل من 10 سنوات ليهبط البشر على أرض، وربما يؤسس البشر مدينة في 20 عامًا، ولكن بالتأكيد في ظرف 30 عامًا، ستبنى الحضارة على سطح المريخ".



وأثار متابعو ماسك البالغ عددهم 183 مليونًا ضجة حول أحدث تنبؤاته الفضائية، حيث غرد أحد المعجبين: "لا يمكن تصوره بالنسبة للكثيرين.. أتمنى أن أعيش 10 سنوات أخرى فقط لأرى تلك المدينة"، وأضاف آخر:"'بين الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والآن المريخ؟ لم أتوقع حدوث أي منها في حياتي. إنه أمر لا يصدق".



يأتي ذلك بعد أن أوضح ماسك خططًا لتوسيع نطاق للوعي بالمريخ بينما يستعد لإطلاق المزيد من الأقمار الصناعية إلى الفضاء، وقبل الإطلاق الأخير لصاروخ فالكون 9 يوم الثلاثاء 14 أيار، كتب: "مهمة سبيس إكس هي نشر الوعي إلى المريخ ومن ثم النجوم".

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