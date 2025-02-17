 
الإثنين 2025-02-17 12:34 م
 

ماسك يختار دولة عربية لإنشاء شبكة نقل داخلي للمركبات الذاتية القيادة

رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك
رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك
الإثنين، 17-02-2025 10:46 ص
الوكيل الإخباري-   بعيدًا عن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء، أعلن رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك عن نيته إنشاء مشروع جديد يهدف إلى إعادة تشكيل النقل الداخلي في المدن. ولم يتوجه ماسك إلى المدن الغربية الكبرى، بل اختار الإمارات، وتحديدًا مدينة دبي، لبدء مشروعه، وفقًا لتقرير نشره موقع "إنترستنغ إنجنيرينغ" (Interesting Engineering).اضافة اعلان


ومن المقرر أن تقوم شركة "بورينغ" (Boring)، المعروفة بمشاريعها الطموحة في مجال الأنفاق المرورية، ببناء شبكة أنفاق تحت الأرض بطول 17 كيلومترًا لاستيعاب المركبات الذاتية القيادة في جميع أنحاء دبي، إذ تشتهر المدينة بتطورها الحضري السريع الذي يخلق تحديات تتعلق بالمساحة والبيئة.

ومع توسع المدينة، تزداد الحاجة إلى حلول نقل أكثر فاعلية، وهذا ما جعل مشروع ماسك يأتي في الوقت المناسب، إذ يمكن للأنفاق تحت الأرض أن تخفف من الازدحام السطحي مع تقليل الأثر البيئي للبنية التحتية الإضافية.

وفي بيان مشترك، أعلن ماسك في القمة العالمية للحكومات المقامة في دبي عن تعاونه مع وزير الدولة للذكاء الاصطناعي في الإمارات عمر العلماء، قائلًا: "سينبهر الناس بمجرد أن يجربوا هذا النظام."

وأطلق على هذا النظام اسم "دبي لوب" (Dubai Loop)، الذي يهدف إلى نقل ما يصل إلى 20 ألف راكب في الساعة، عبر أكثر من 100 محطة تربط مراكز النقل الرئيسية والنقاط البارزة في جميع أنحاء المدينة، مما يضمن تجربة نقل عام شاملة لكل من السكان والزوار.

يُذكر أن أحد المزايا الرئيسية للنقل تحت الأرض هو قدرته على تجاوز درجات الحرارة العالية التي تتميز بها المنطقة، حيث أشار ماسك إلى أن البيئة تحت الأرض ستظل أكثر برودة حتى مع ارتفاع درجات الحرارة، مما يوفر تجربة سفر أكثر راحة.

كما تُعد ميزات السلامة عاملًا حاسمًا في تصميم شركة "بورينغ". ففي مشروع مشابه في لاس فيغاس، أكدت الشركة بناء أنفاق تضمن الإخلاء الآمن في حالات الطوارئ، مشيرة إلى أنها مجهزة بنظام تهوية مزدوج مصمم للتعامل مع الدخان في حالات الحرائق، مما يضمن أعلى معايير السلامة للمستخدمين.

ورغم أن مشروع "دبي لوب" مطروح على الطاولة، فإنه لم يُكشف بعد عن جدول زمني مفصل لبدء تنفيذه. ومن المتوقع أن يستغرق بناء نظام بهذا التعقيد عدة سنوات، لكن في حال نجاحه، فإنه سيعزز الأمل في مواجهة تحديات التوسع العمراني في مدن مثل دبي.

ومع طرح المشروع للعلن، ستظل الأنظار موجهة نحو ماسك وشركة "بورينغ" لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم تقديم حل يلبي احتياجات البيئة الحضرية السريعة النمو، وتحقيق التوازن الفعّال بين الابتكار والتنفيذ.

الجزيرة
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية وزير الزراعة: 61% مما نستهلكه محليا هو إنتاج أردني

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي توضيح صادر عن البنك المركزي

ا

شؤون برلمانية طهبوب: أجمل جلسة تشريعية منذ بداية المجلس

إرادة ملكية سامية

أخبار محلية إرادة ملكية بترفيع عدد من قضاة الشرع الشريف

ل

شؤون برلمانية الزبن يطالب بزيادة استحقاق مربي الماشية من الشعير والنخالة وتخفيض سعر بيع الأعلاف

النائب خالد أبو حسان

شؤون برلمانية مطالبات بتمديد إعفاء ترخيص المركبات

ت

أخبار محلية "جودبي" يشارك في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي IDEX 2025 بالإمارات

أرشيفية

أخبار محلية ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 4.4%



 




الأكثر مشاهدة