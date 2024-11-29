ماسك يخطط لإطلاق تطبيق ينافس ChatGPT

الوكيل الإخباري- ذكرت بعض وسائل الإعلام أن شركة "xAI" التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، تخطط لإطلاق تطبيق جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي.



ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" فإن التطبيق الجديد الذي ستطلقه "xAI" سيعتمد على برمجيات Grok التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يطلق في ديسمبر المقبل، وأشارت الصحيفة إلى أن برمجيات التطبيق ستكون منافسة لبرمجيات ChatGPT التي تطورها OpenAI، وكذلك لبرمجيات Google Gemini و Anthropic Claude.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن التطبيق الجديد سيتيح برمجيات Grok لشريحة أوسع من مستخدمي الأجهزة الذكية، لتتعزز منافسة هذه البرمجيات مع برمجيات الذكاء الاصطناعي من غوغل OpenAI، والتي تتوفر لعدد كبير من مستخدمي أجهزة iOS و Android.



وكان ماسك قد ذكر في وقت سابق أيضا إلى أن برمجيات Grok 3 للذكاء الاصطناعي ستطلق بحلول نهاية العام الجاري، ولتطويرها سيتم استخدام 100 ألف معالج من نوع Nvidia H100.



تجدر الإشارة إلى أن شركة "xAI" التي أسسها ماسك كانت قد أعلنت عن برمجيات الذكاء الاصطناعي Grok في نوفمبر العام الماضي، وطرحتها في وقت لاحق لمستخدمي اشتراكات +Premium في منصة "X" بالولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، وفي مارس الماضي أعلنت أن هذه البرمجيات ستكون مفتوحة المصدر ليتمكن المطورون والمبرمجون من تطوير قدراتها وخدماتها.