ماسك يرد على منتقدي دفع الرسوم بصورة

الوكيل الإخباري-سخر الملياردير الأميركي إيلون ماسك، اليوم الخميس، في تغريدة جديدة، من استعداد مستخدمي "تويتر" دفع 8 دولارات لقاء مشروب قهوة، وامتعاضهم من دفع المبلغ نفسه للاحتفاظ بالعلامة الزرقاء.



وردّ ماسك على الانتقادات حول توجهه لفرض اشتراك شهري بقيمة 8 دولارات على أصحاب الحسابات الموثقة التي تحمل العلامة الزرقاء، بنشر صورة على "تويتر" تظهر شخصا مبتسما وهو يدفع 8 دولارات لقاء مشروب يستهلكه في أقل من 30 دقيقة، وصورة أخرى لوجه متجهّم ويبكي لدفع المبلغ نفسه لقاء اشتراك يستمر 30 يوماً علامة التوثيق الزرقاء في "تويتر".

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وقبلها غرّد بالقول: "أنت تدفع من أجل ما تأخذه".

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