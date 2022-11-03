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الخميس، 03-11-2022 01:53 م

ماسك يرد على منتقدي دفع الرسوم بصورة

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الوكيل الإخباري-سخر الملياردير الأميركي إيلون ماسك، اليوم الخميس، في تغريدة جديدة، من استعداد مستخدمي "تويتر" دفع 8 دولارات لقاء مشروب قهوة، وامتعاضهم من دفع المبلغ نفسه للاحتفاظ بالعلامة الزرقاء.

وردّ ماسك على الانتقادات حول توجهه لفرض اشتراك شهري بقيمة 8 دولارات على أصحاب الحسابات الموثقة التي تحمل العلامة الزرقاء، بنشر صورة على "تويتر" تظهر شخصا مبتسما وهو يدفع 8 دولارات لقاء مشروب يستهلكه في أقل من 30 دقيقة، وصورة أخرى لوجه متجهّم ويبكي لدفع المبلغ نفسه لقاء اشتراك يستمر 30 يوماً علامة التوثيق الزرقاء في "تويتر".

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وقبلها غرّد بالقول: "أنت تدفع من أجل ما تأخذه".

 

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