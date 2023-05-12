ماسك يعلن تعيين رئيسة جديدة لتويتر

الوكيل الاخباري - أعلن إيلون ماسك ليل الخميس، تعيين رئيسة جديدة, بدلا منه لمنصة تويتر وشركة "إكس" الناشئة التي ستصبح مالكة لها، بحسب لوس انجلوس تايمز .



وأبدى ماسك عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي حماسته "لتعيين رئيسة تنفيذية جديدة لإكس/تويتر" من دون أن يكشف عن اسمها وستبدأ مهامها في غضون نحو ستة أسابيع".



وكان مستخدمون للموقع أيّدوا في كانون الأول/ديسمبر، تنحّي ماسك عن رئاسة الشبكة، على ما أظهرت نتائج استطلاع تعهّد الثري الأميركي المثير للجدل عند إطلاقه بالالتزام بنتيجته.

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وأتى الاستطلاع بعد أسابيع من توليه المنصب الأعلى في المجموعة التي استحوذ عليها في صفقة تجاوزت قيمتها 40 مليار دولار.



وأشار ماسك إلى أنه سينتقل الى موقع "رئيس مجلس الإدارة التنفيذي" وكبير المسؤولين التكنولوجيين، على أن تشمل مهامه "الأشراف على الإنتاج وعمليات الأنظمة والبرامج".